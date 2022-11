Eicma, veste speciale per i due best seller oggi elettrici

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Professional a Eicma 2022 con E-Scudo ed E-Ducato

Stiamo per assistere all’apertura straordinaria di Eicma 2022, dall’8 al 13 novembre infatti avrà luogo la 79esima Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori di Milano, come al solito a Rho-Fiera. Un’occasione unica per tutti gli amanti e appassionati di due ruote, che coinvolge una moltitudine di brand e visitatori da ogni luogo.

Quest’anno Eicma vede la partecipazione di Fiat Professional, con i modelli E-Ducato ed E-Scudo. Leader nel mercato italiano dei LCV, il marchio è protagonista attivo della mobilità urbana e sostenibile e presenta alla manifestazione i due nuovi veicoli 100% elettrici che – per l’occasione – presentano un allestimento ad hoc per gli appassionati delle due ruote.

Fiat Professional a Eicma 2022

Fiat Professional debutta alla 79esima Edizione di Eicma, il più importante evento per gli appassionati delle due ruote, in programma a Fiera Milano Rho. Partner sempre più indispensabili e utilizzati da motociclisti, ciclisti e operatori del settore, gli LCV rappresentano oggi le “quattro ruote” più apprezzate dagli amanti delle due ruote. Un’occasione davvero imperdibile per la divisione Professional di Fiat, che sarà presente con la sua gamma di veicoli elettrici in uno spazio espositivo nel padiglione 24, stand G57.

Le luci saranno puntate sul Nuovo E-Scudo e sul Nuovo E-Ducato, entrambi allestiti ad hoc per il mondo delle due ruote. Lo stand è stato allestito per raccontare al pubblico gli aspetti tecnici dei veicoli in esposizione, evocando l’ambientazione di due mondi: quello delle bici e quello delle moto.

Il Nuovo E-Scudo a Eicma

Il Nuovo E-Scudo offre contenuti specifici per il trasporto delle bici o dei monopattini, trasformandosi così nell’alleato perfetto per chi circola anche nelle zone a traffico limitato. L’allestimento dello stand ricrea il tipico centro storico di una cittadina italiana: lo scopo della Casa è quello di dimostrare al pubblico le doti vincenti del modello, che sono principalmente agilità, maneggevolezza, uso “smart” dello spazio e una capacità ai vertici della categoria.

Il veicolo esposto propone un allestimento per trasporto e-Bike con un piccolo piano di lavoro dotato di morsa e cassettiere per attrezzi e componenti. Le biciclette elettriche brandizzate Fiat sono prodotte da Compagnia Ducale, licenziatario ufficiale, i cui prodotti si distinguono per stile, eleganza e tecnologia.

Il Nuovo E-Ducato: anch’esso esposto a Eicma

Il Nuovo E-Ducato invece sarà presente in fiera con un allestimento pensato per il trasporto delle moto, anch’esso dotato di un piano di appoggio compatto e l’utile cassettiera per riporre minuterie e attrezzi. Non è tutto, perché il veicolo si trasforma nel mezzo ufficiale di Vanni Oddera, motociclista e professionista di Freestyle, inventore della Mototerapia e Ambassador di Stellantis Autonomy. All’interno del Nuovo E-Ducato spiccano la moto elettrica, la tuta e il casco del famoso campione.

Vanni Oddera sarà ospite d’eccellenza e rappresentante delle due ruote in questa occasione, presente a Eicma la prossima settimana per dei Meet&Greet con il pubblico, in cui racconterà la sua storia e i vantaggi di avere al proprio fianco un veicolo Fiat Professional.

Quest’anno i veicoli commerciali leggeri sono una novità a Eicma, si tratta di una vera e propria evoluzione dell’offerta espositiva, che intercetta la domanda degli operatori del settore e del grande pubblico. Infatti, la richiesta di furgoni è sempre più alta, come dimostrano le squadre impegnate nei paddock e nelle competizioni sportive sui campi da cross, oltre alla rete di concessionari e appassionati per i loro trasporti in sicurezza, ma anche gli addetti alla filiera produttiva di motocicli e biciclette. Fiat Professional va incontro a tutte queste esigenze con allestimenti ad hoc, unendo funzionalità e mobilità sostenibile grazie alle nuove versioni 100% elettriche.