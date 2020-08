eBussy, inedito camper elettrico geniale

editato in: da

È la startup tedesca Electric Brands la creatrice di questo nuovo veicolo a zero emissioni chiamato eBussy, un mezzo che pare in futuro potrà fare concorrenza al nuovo van di Volkswagen ID.Buzz, di cui abbiamo già molto parlato.

Rispetto al competitor di VW, le dimensioni di eBussy sono sicuramente ridotte, è un veicolo elettrico costruito sia per il trasporto di persone che di merci. Un’idea davvero geniale quella che ha spinto alla creazione del mezzo. Si parte da un elemento cruciale, il peso, che in realtà è un po’ il punto di debolezza di tutti i veicoli che non hanno un motore a combustione, in quanto la potenza necessaria al funzionamento viene assorbita dalla massa delle batterie. Questo è il motivo per cui, all’aumentare delle prestazioni è necessario anche aggiungere elementi negli accumulatori, che diventano anch’essi sempre più pesanti e vanno a penalizzare quindi l’economicità d’impiego dell’elettrico.

La Electric Brands, nella progettazione di eBussy, ha lavorato invece sulla leggerezza, riducendo la massa della carrozzeria e della struttura al massimo e limitando le batterie a 72 Volt da 10 kWh. Il bus elettrico vanta un’autonomia di 200 km, con le batterie opzionali da 30 kWh si può arrivare anche fino a 600 km.

eBussy è l’abbreviazione di sistema bus elettrico, un concetto modulare, proposto in due varianti di telaio. Due vani batteria dipendenti dal modulo e infinite possibilità di utilizzo. La garanzia è data dal produttore, fino a 10 anni. Il nuovo bus elettrico è stato sviluppato secondo il “principio Lego”. In base alla variante di telaio scelta, puoi adattare eBussy alle tue esigenze di utilizzo in modo semplice e veloce, tutte le volte che vuoi e senza bisogno di strumenti speciali.

Si tratta del veicolo leggero più innovativo e modulare al mondo, con un’autonomia giornaliera fino a 200 km, grazie anche ai suoi pannelli solari integrati. Come abbiamo già detto, l’autonomia può raggiungere anche i 600 km e superarli. Con più di 10 carrozzerie modulari e intercambiabili, in pochi passaggi eBussy può essere trasformato in cabriolet, fuoristrada, cassonato, station wagon, pick-up o van e bus da campeggio.

Con la trazione integrale permanente controllata elettronicamente, in combinazione con l’innovativo sistema di sterzo integrale, specchietti esterni digitali, sistema di comunicazione controllato da app e coppia di 1000 Nm, eBussy stabilisce nuovi standard non solo come veicolo leggero. Il suo peso a vuoto senza batterie è di soli 450-600 kg, ma può comunque trasportare fino a 100 kg di carico.

E così, dopo il primo grande aereo ibrido al mondo, arriva anche eBussy. I responsabili della Electric Brands vorrebbero lanciarlo sul mercato nell’autunno del 2021 ad un prezzo che per la carrozzeria ‘base’, ovvero cabinato con cassone, potrebbe partire da circa 15.800 euro, fino ad arrivare a 28.800 euro per il camper.