Due anni di lavoro per questa Rolls Royce

Phantom Orchid one of one è la vettura presentata recentemente dalla Casa di auto di lusso, l’orchidea è stata scelta come tema di ispirazione per la resilienza, la bellezza e la forza. Le orchidee sono state per molto tempo un punto focale per l’arte nel corso dei secoli, ma questa è la prima volta che vengono scelte per un progetto commissionato a Rolls Royce. L’orchidea è la più ambita delle piante ornamentali: elegante, esotica, aggraziata ma rustica.

La realizzazione dell’auto ‘su misura’

Michael Bryden, Lead Designer, Rolls Royce Bespoke, afferma: “Phantom, la nostra automobile di punta, è stata scelta per essere la ‘tela bianca’ per la realizzazione di quest’opera. Il nostro concetto prevedeva un design equilibrato ma progressivo, che riecheggia i valori della regione di Singapore. L’orchidea è presente in molte sfaccettature della vita asiatica, a ricordare che i resilienti si adattano e prosperano indipendentemente dall’ambiente in evoluzione. Per Phantom Orchid, abbiamo collaborato con la pluripremiata artista, Helen Amy Murray, per realizzare un’opera d’arte in seta, unica e fatta a mano. Rifinito in un’elegante miscela di Grace White, Havana e Smoke Grey con cuciture Dark Olive, l’interno evoca la natura calma e serena.

Rolls Royce Phantom Orchid, un’opera d’arte

Helen Amy Murray e il suo team hanno intrapreso un lavoro pionieristico su misura con la Phantom’s Gallery, una reinterpretazione del tutto contemporanea e di lusso del cruscotto dell’auto e dell’area del quadro strumenti. L’artista è stata ispirata da diversi tipi di orchidee, inclusa la Singapore Orchid, trascorrendo oltre 200 ore a perfezionare incessantemente il suo design e le sue opere.

“Ho iniziato concentrandomi sulle vere orchidee, il che mi ha prontamente portato a capire che il colore era la chiave per catturare l’essenza della specie. In passato ho creato opere d’arte con orchidee, ma la mia idea per la Galleria dell’auto era quella di creare qualcosa con colori realistici, che ci ha spinto a perfezionare le nostre capacità di stampa digitale”. Murray ha iniziato illustrando il design a mano, prima di creare una versione digitale che poteva stampare direttamente sul crêpe satin di seta. La parte finale del processo ha comportato un meticoloso lavoro di scolpitura a mano dei fiori, rilasciando strati di tessuto per creare un effetto 3D.

Il look degli esterni

Per la nuova e speciale Phantom one of one, unica e inimitabile, è stata creata appositamente una vernice, utilizzando la più recente tecnologia di verniciatura. Come colore di base è stato scelto Arctic White, mentre è stata aggiunta una sfumatura di viola, ispirata alle orchidee. Combinato con finissime particelle di vetro attraverso un processo speciale, il risultato è uno straordinario aspetto perlescente. Sotto una luce intensa, la tecnologia della vernice crea un effetto luccicante mai visto prima, cangiante a seconda dell’angolazione dalla quale di osserva l’auto.

“Traccia parallelismi con la Singapore che conosco; una città giardino super moderna che unisce natura e tecnologia senza sforzo nella sua composizione”, le parole di Bryden, che non solo ha trascorso molto tempo a Singapore, ma ha anche progettato l’ormai famoso SG50 Bespoke Ghost, creato per celebrare il 50° anniversario. “Era la prima volta che producevamo un’auto per celebrare un’occasione del genere, quindi sono di nuovo felice di aver partecipato con Yohan e il Bespoke Collective qui a Goodwood per creare un altro capolavoro per Singapore”.

Proprio come ci vuole pazienza, tempo e dedizione per coltivare un’orchidea, allo stesso modo, anche realizzare una Rolls Royce è un processo che richiede tempo e passione, ma con un risultato finale che più che giustifica l’attesa. La Casa non ha reso noti i prezzi dell’auto, che saranno sicuramente da ‘capogiro’, vista l’opera d’arte unica.