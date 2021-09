Ducati, tra le ultime novità anche la DesertX

Il primo appuntamento della nuova web serie Ducati World Première 2022 sta per andare in onda, sarà giovedì 30 settembre alle ore 16.00. La Casa motociclistica di Borgo Panigale lancia questo nuovo percorso a episodi per mostrare in maniera inedita i nuovi modelli della gamma Ducati agli appassionati di tutto il mondo.

Tutte le puntate saranno online, sul sito Ducati.com, sul canale YouTube e sui social del brand. La stagione culminerà il 9 dicembre 2021, quando Ducati svelerà la novità tanto attesa: la DesertX, la moto dei sogni, che i fan di Borgo Panigale aspettano con ansia. Si tratta della nuova Adventure bike del marchio, pensata per offrire grandi capacità offroad.

Moto dalla ciclistica tutta nuova, disegnata intorno alla ruota anteriore da 21”, in grado di sfruttare le prestazioni e l’affidabilità del motore Testastretta da 937 cm3 raffreddato a liquido. Con la nuova Ducati DesertX i motociclisti potranno trasformare in realtà tutti i loro sogni di viaggio più avventurosi, dalle colline dietro casa, fino alle sfide nel deserto o alla scoperta di nuovi sentieri di montagna. Gli appuntamenti della serie saranno i seguenti:

30 settembre: Episodio 1 – Your everyday wonder;

14 ottobre: Episodio 2 – Mark your roots;

28 ottobre: Episodio 3 – Rule all mountains;

11 novembre: Episodio 4 – A new Fighter in town;

25 novembre: Episodio 5 – The evolution of Speed;

9 dicembre: Episodio 6 – Dream Wilder con la presentazione della nuova DesertX.

I Press Kit completi saranno disponibili su Ducati Media House a partire dai primi minuti della puntata.

Al momento Ducati ha pubblicato un paio di immagini ufficiali della sua nuova due ruote, è la prima adventure bike di Ducati (un primissimo concept molto grezzo era stato esposto a Eicma 2019, evento che quest’anno finalmente riapre i battenti in tutta sicurezza). Diciamo che la nuova DesertX può essere considerata come una via di mezzo tra la moto-leggenda Ténéré 700 e l’Africa Twin 1.100, più confortevole e più potente.

Molto probabilmente la potenza del Testastretta da 937 cm3 sarà superiore ai 100 cavalli. Le prime foto pubblicate da Ducati mostrano una moto dal look ‘desert-offroad’, doppio faro anteriore tondo, plexiglass verticale alto ripresto dalle Cagiva Elefant con motore Ducati (di cui ricordiamo la vittoria alla Dakar di Orioli). L’estetica rispecchia proprio le moto della Dakar.