DS7 Crossback, il SUV elegante e tecnologico

Il SUV DS7 Crossback ha un design unico, che piace molto alla clientela. Lo vediamo in queste immagini nell’allestimento Performance Line e con la livrea di colore Bianco Assoluto Pastello, che si intona perfettamente all’ambiente mare&yacht scelto dalla Casa per la presentazione.

Il Performance Line è un allestimento che mette in evidenza quelli che sono i dettagli esclusivi e la cura artigianale con cui viene realizzato il grande SUV, sia per quanto riguarda la carrozzeria che per gli interni. La DS7 Crossback è ritenuta un vero e proprio simbolo del savoir faire francese del lusso, che è in grado anche di vestirsi di sportività, comunicando l’eccellenza di un equilibrio tecnico e dinamico tra le prestazioni e il comfort.

Il SUV premium DS7 Crossback Performance Line mostra delle raffinate finiture in nero per le cornici dei finestrini e per alcuni dettagli di carrozzeria, i cerchi in lega neri, 19 pollici “Beijing” con il mozzo color rosso; l’insieme di questi elementi evoca l’anima sportiva di DS Automobiles. Questa veste è sottolineata anche dal frontale DS Wings, con la griglia inedita, tagliata come un diamante, dai gruppi ottici, che riprendono i temi stilistici di DS E-Tense, quelli anteriori dotati del DS Active Led Vision, e quelli posteriori, con il design di un gioiello dalle mille sfaccettature.

Grazie alla grande tradizione della Casa in tema di sospensioni, il comfort di bordo è assicurato dal DS Active Scan Suspension. DS7 Crossback Performance Line adotta tutti i dispositivi di aiuto alla guida per la massima sicurezza durante la marcia, tra cui il DS Connected Pilot, il DS Park Pilot, il DS Advanced Safety e il DS Night Vision. Si tratta di sistemi che, nel loro complesso, sono una vera e propria anticipazione della prossima guida autonoma.

L’auto, nella sua versione Performance Line, con due display da 12’’ a bordo, dispone delle interfacce per i sistemi Apple e Android per la connettività multimediale. I display mostrano, attraverso le modalità disponibili, che si possono selezionare dal volante tre razze multifunzione, lo stato della vettura, la navigazione, la modalità di marcia e le informazioni d’ausilio alla guida. Con il grande schermo centrale nella plancia sono personalizzabili tutte le funzioni di bordo, quali ad esempio la connettività Wi-Fi e Bluetooth.

Il SUV DS7 Crossback è stato disegnato e progettato in Francia, a Parigi, e viene realizzato nella fabbrica di Mulhouse e in quella di Shenzhen, in Cina.