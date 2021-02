DS 4: così si rinnova il crossover francese

editato in: da

DS 4: il nuovo crossover un po’ coupé

DS 4: nomen omen. DS Automobiles ha infatti chiamato così il suo quarto modello della gamma. Dopo le DS 7 Crossback, DS 3 Crossback e DS 9, il marchio francese lancia una nuova vettura di segmento C-Premium. La DS 4 è un crossover e si declina in 3 versioni: DS 4, DS 4 Cross e DS 4 Performance Line. Arriverà nelle concessionarie nel quarto trimestre del 2021.

Al primo colpo d’occhio la DS 4 attira per il design audace, prerogativa della Casa parigina, in crescita nel mercato premium. Iniziamo dalle misure, generose: la nuova arrivata è larga 1,83 metri, lunga 4,40 metri ed è alta 1,47 metri. I cerchi sono disponibili fino a 20’’. DS Automobiles introduce con il crossover DS 4 una innovativa firma luminosa, sia davanti sia dietro, corredata dai tecnologici fari DS Matrix LED Vision. Delle alette, denominate DS Wings, collegano poi i fari alla griglia. Quest’ultima è composta da una struttura divisa in due parti con effetti 3D. Altri tratti salienti della DS 4 sono le maniglie delle portiere a scomparsa, il lunotto posteriore molto inclinato e il montante C contrassegnato da una punta nera lucida intarsiata con l’emblema di DS Automobiles. Per la carrozzeria ci sono 7 colori, di cui 3 inediti: oro rame, grigio laccato e rosso velluto.

A bordo la consolle è minimalista. I comandi DS Air rendono infatti le bocchette centrali di ventilazione invisibili, mentre i pulsanti degli alzacristalli sono allineati con le prese d’aria laterali e integrati nelle portiere. Vicino al cambio si trova il DS Smart Touch, composto da un touchscreen da 5’’. Dal punto di vista dei materiali, nell’abitacolo trovano posto pelle, Alcantara, carbonio e legno. I sedili sono ventilati e massaggianti e il volante è completamente rivestito in pelle. L’impianto sonoro Focal Electra da 690 Watt con 14 altoparlanti corona il benessere delle persone nell’abitacolo.

DS Automobiles ha di recente aggiornato i motori della DS 7 Crossback. Anche la nuova DS 4 è spinta da un propulsore di ultima generazione. Si tratta di un ibrido plug-in da 225 CV complessivi, in grado di macinare oltre 50 km a zero emissioni. L’inedita piattaforma EMP2 permette di alloggiare l’unità motrice, garantendo una capacità di carico di 430 litri. La trasmissione è automatica EAT8. In gamma ci saranno comunque anche le versioni benzina PureTech da 130, 180 e 225 cavalli e BlueHDi Diesel da 130 cavalli.

Per quanto riguarda la sicurezza alla guida della DS 4, si può contare sul DS Extended Head up display: attraverso un effetto ottico, il guidatore può leggere a 4 metri davanti al parabrezza tutte le informazioni essenziali del veicolo. Sempre senza staccare le mani dal volante, si può dare ordini alla vettura mediante il DS Iris System, che riconosce i comandi vocali. La guida semi-autonoma di livello 2, il più alto permesso ora sulle nostre strade, porta in dote il DS Drive Assist 2.0, che con radar, sensori e telecamera analizza, in tempo reale, i dati raccolti.

L’assetto è stato perfezionato con le sospensioni controllate DS Active Scan Suspension: grazie a 4 sensori e 3 accelerometri, il sistema agisce su ogni ruota in modo indipendente. In base alle informazioni, la sospensione è resa più rigida o più flessibile. Altra tecnologia in funzione sulla nuova DS 4 (di cui si è svelato i nome lo scorso anno) mentre siamo alla guida è il dispositivo DS Night Vision, che permette una visibilità ottimale della strada e dei suoi pericoli fino a 200 metri di notte e in condizioni di scarsa illuminazione. Come detto, per toccarla con mano bisognerà attendere il quarto trimestre dell’anno.