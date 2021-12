DS 4, l’abitacolo innovativo è quasi una provocazione

Creatività, stile, raffinatezza e tecnologia. Un mix perfetto per la nuova DS 4 che si presenta con un carattere formidabile ed equilibrato che stupisce e lascia tutti a bocca aperta. Tra innovazione e provocazione, DS Automobiles ha sempre ricercato l’eleganza e i materiali pregiati per gli interni dei propri veicoli.

Col compatto DS 4 si ritrova tutto ciò, col Centro Stile della Casa francese che si è posta l’obiettivo di ridurre al minimo il superfluo per unire analogico e digitale. Il primo antipasto di questa trasformazione è di certo lo spostamento delle bocchette di aerazione laterali sulle portiere, movimento che crea subito una sensazione di appagante spazio che la lunga console accentua grazie ai nuovi aeratori centrali invisibili DS AIR. Le stesse portiere, rientrando nella nuova logica di DS, trovano le modifiche maggiori nei comandi dei finestrini che sono stati inseriti in una posizione rialzata inedita.

Il minimalismo è poi padrone del tunnel centrale, dominato dal moderno e-Toggle che sostituisce la leva del cambio e il DS Smart Touch che facilità l’interazione col sistema di infotainment. L’abitabilità interna è poi resa ancor più confortevole dall’abbondante spazio per le ginocchia in seconda fila, per i gomiti e le spalle.

Nuove misure rendono DS 4 ancora più appetibile sul mercato. L’ampio bagagliaio da 430 litri di spazio a disposizione può espandersi fino a 1.240 litri ribaltando gli schienali posteriori. Il tutto per un compatto che, grazie alla sua completezza progettuale, crea suggestione tramite il suo design spregiudicato e futuristico.

Il tocco finale, tra eleganza e ricerca di stile, è il sistema di luce ambiente policromatica Ambient Lighting. DS Automobiles ha infatti deciso di dotare DS 4 di tale sistema che permette di abbinare ben 8 colori delle finiture interne ai temi dell’infotainment. In poche parole l’auto e la tecnologia diventano un tutt’uno, si mescolano e collaborano per far sentire sempre più il comfort dell’abitacolo e sottolineare quello stile che la Casa di Parigi ha voluto ricercare nella nuova versione del compatto.

DS 4, disponibile in tre allestimenti (base, Performance Line e Cross), è presente nelle concessionarie a partire dai 29.500 euro della versione base diesel da 130 CV sino ai 34.750 della Cross.