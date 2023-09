DS3, la gamma è completa: motori e prezzi

Fonte: Ufficio stampa La compatta francese è ora disponibile nella versione più esclusiva e lussuosa

Dopo DS 4, DS 7 e DS 9 la Collezione ESPRIT DE VOYAGE arriva anche sulla DS 3 ed è ora disponibile sull’intera gamma di vetture del marchio francese. Il pacchetto di allestimento aggiunge personalizzazioni esclusive a una dotazione di serie già ricca.

La nuova DS 3 ESPRIT DE VOYAGE si basa sull’allestimento RIVOLI, che offre il Keyless entry and Go, il sistema multimediale DS IRIS con navigazione 3D connessa, oltre a diversi soluzioni che migliorano il comfort di guidatore e passeggeri. Non mancano, ovviamente, i vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida che rendono ogni viaggio più sicuro e tranquillo.

La DS 3 ESPRIT DE VOYAGE è già disponibile presso la rete di concessionarie del marchio.

Interni e esterni della nuova versione DS 3

Come già visto negli altri modelli della gamma DS, la Collezione ESPRIT DE VOYAGE dona un tocco di esclusività e lusso sia all’interno sia all’esterno dell’abitacolo della DS 3 recentemente rinnovata.

Gli interni sono resi luminosi ed eleganti dall’utilizzo di materiali color grigio ghiaia. Cruscotto e plancia sono ricoperti con pelle nappa grigio ghiaia. La groffatura esclusiva riproduce l’immagine dell’Europa formata da raggi che si irradiano a partire dal luogo in cui la Collezione è stata concepita: il DS DESIGN STUDIO PARIS, situato nel cuore della capitale francese. Lo stesso tema viene ripreso anche nei battitacco anteriori.

I sedili presentano invece una finitura bimateriale: alla pelle nappa grigio ghiaia è abbianto il tessuto Luxemburg. A richiesta, possono essere in pelle pieno fiore Nero Basalto. Anche i tappetini e il rivestimento delle portiere sono grigio ghiaia.

All’esterno spiccano invece gli esclusivi cerchi KYOTO da 18 pollici. Caratterizzati da una fin itura diamantata Grigio Antracite con rivestimento opaco, aggiungono un ulteriore tocco di classe ed eleganza all’intera vettura. Le calotte degli specchietti retrovisori sono decorate con un’esclusiva decorazione incisa al laser capace di suggerire movimento e aerodinamicità. Il frontale ha invece il DS WINGS Nero lucido e una griglia, anch’essa Nero lucido, punteggiata con elementi cromati.

Le motorizzazioni della DS 3 ESPRIT DE VOYAGE

Agli interni lussuosi e curati in ogni singolo dettaglio si unisce una gamma di motorizzazioni capace di soddisfare anche gli automobilisti più esigenti. La DS 3 con allestimento ESPRIT DE VOYAGE è disponibile sia con motorizzazioni endotermiche sia con trazione full electric.

La DS 3 ESPRIT DE VOYAGE elettrica è dotatao di un powertrain capace di sviluppare 115 kW di potenza (ossia, circa 160 cavalli) e, grazie alla batteria da 54 kWh di capacità, è in grado di assicurare un’autonomia di oltre 400 chilometri (dato calcolato in base al ciclo di misurazioni WLTP).

In alternativa, la nuova compatta francese può essere acquistata con motore benzina PureTech da 130 CV oppure motore diesel BlueHDi da 130 CV. EntrambE queste motorizzazioni arrivano sul mercato con cambio automatico a 8 rapporti.

DS 3 ESPRIT DE VOYAGE disponibilità e motorizzazioni

La versione “extralusso” della compatta francese può essere già provata e ordinata presso tutti gli showroom della rete di vendita nazionale DS. La versione con motore a benzina ha un prezzo di listino di 34.300 euro; la versione con motore diesel BlueHDI è acquistabile a partire da 36.250 euro mentre la DS 3 ESPRIT DE VOYAGE elettrica costa 44.300 euro.