DS3 Crossback, suv dal comfort e dalle prestazioni unici nella categoria

La novità della Casa DS Automobiles è DS3 Crossback, la nuova vettura nata dopo DS7, come promesso dal costruttore stesso.

I piani infatti erano quelli di lanciare un nuovo modello ogni anno e per il momento DS sta mantenendo la parola. Quello che ha voluto sottolineare il Direttore Generale Yves Bonnefont è che: “l’obiettivo ambizioso della Casa è diventare leader nel segmento dei B-SUV premium. Sedendovi al volante di DS 3 Crossback, spero possiate capire che è ancora possibile sorprendere gli automobilisti, proponendo un comfort e prestazioni mai raggiunte in questa categoria”.

Il legame con la DS3 è evidente, ma si tratta di due auto differenti, non parliamo più di una berlina a tre porte infatti ma di un suv a cinque porte. Anche l’utilizzo quindi non potrà essere lo stesso, nonostante la DS3 Crossback sia perfettamente a suo agio sia in città che nei lunghi tragitti, con comfort e qualità di elevato livello. Il target a cui si riferisce la nuova vetture è sicuramente il cliente premium, che ama la tecnologia e cerca l’esclusività, disposto a pagare di più per avere il meglio. Il Direttore parla anche di una versione elettrica, DS3 Crossback E-Tense che arriverà sul mercato però solo alla fine di quest’anno. Per il momento la Casa è concentrata sui suv, segmento in larga crescita, in cui vuole prendere posizioni da leader.

Dando uno sguardo al design, possiamo dire che la nuova vettura mostra una forte personalità unica, proporzioni compatte e una silhouette energica. Linee del cofano muscolose insieme alle ruote molto grandi danno un assetto solido al suv. Sono tanti i dettagli top di gamma, come le maniglie delle porte a scomparsa, piuttosto che le guarnizioni dei vetri rese invisibili, le prime in assoluto al mondo, o ancora la linea del tetto essenziale e senza antenna.

DS 3 Crossback è un suv dinamico e molto raffinato, con la pinna di squalo ereditata da DS3 e il tetto flottante che si può personalizzare in tre differenti colori. Sono disponibili 10 tipi di cerchi e 10 tinte per la carrozzeria, che permettono molte combinazioni e personalizzazioni. Per quanto riguarda gli interni possiamo dire che riprende lo stesso approccio della DS7 Crossback, con la stessa console centrale. Elegante e di alta gamma, dove vediamo il tasto della funzione Keyless Access&Start, il comando del freno elettrico, i toggle switch e il comando del cambio. La plancia può essere rivestita con pelle Nappa o Alcantara.

Alti i livelli di tecnologia proposti e visibili nei comandi a sfioro, negli aeratori centrali e laterali o ancora della disposizione dei display. L’abitacolo è ampio e dispone di differenti vani di contenimento, un supporto per ricaricare lo smartphone, porta bicchieri e appoggia-gomito scorrevole. Spaziosità eccellente per tutti i passeggeri, sia nella parte anteriore che posteriore.

DS3 Crossback propone tecnologie innovative, volte ad affermare il carattere top di gamma del nuovo suv. Possiamo parlare della guida semiautonoma di livello 2, della frenata d’emergenza, del Park Pilot che assiste nelle manovre di parcheggio o ancora del sistema che permette la comunicazione con lo smartphone. In realtà sono impossibili da elencare tutti i dispositivi ultra tecnologici di DS3 Crossback, una vettura tutta da scoprire.