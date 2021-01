DS3 Crossback, il SUV compatto si rinnova

editato in: da

Grazie al nuovo listino, il SUV DS3 Crossback offre la possibilità di scegliere tra due nuovi volti differenti che hanno la stessa matrice, rigorosamente premium, ma che si presentano in un’inedita variante elegante, insieme a quella sportiva, per una personalizzazione ancora più spinta.

Gli allestimenti proposti dalla Casa per il 2021 sono quattro, e amplificano ulteriormente la possibilità di esprimere il proprio gusto personale, con le versioni più ricche e vantaggiose in termini di dotazione. Il linguaggio stilistico del SUV continua a mantenere un’identità distintiva in un panorama automobilistico molto affollato, ricco di vetture che si fanno largo sul mercato. Le proporzioni di DS3 Crossback sono perfettamente equilibrate, avvolte da uno stile scultoreo che cela innovazioni tecnologiche che rimangono un riferimento per questo segmento.

Tra i contenuti di alto livello con cui la Casa firma la sua presenza nel comparto dei SUV compatti, molto agguerrito, ci sono senza dubbio i proiettori DS Matrix Led Vision, il quadro strumenti digitale e le maniglie a scomparsa. Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, il brand a listino propone i benzina PureTech 100, 130 e 155, i Diesel BlueHDi 110 e 130, e la trazione 100% elettrica della variante E-Tense.

L’anima del SUV si sdoppia grazie a quattro allestimenti: SO CHIC e GRAND CHIC onorano il volto elegante, mentre PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE+ esaltano il profilo sportivo. La dotazione comune è sempre ricca, soprattutto in fatto di sicurezza e assistenza alla guida. La presenza di specifici componenti premium è di serie. Altri dettagli vengono modulati sulla base dei singoli allestimenti, come le DS Wings cromate per le versioni eleganti, in nero opaco sulle versioni sportive.

L’allestimento GRAND CHIC vanta sedili con l’Ispirazione Bastille in Pelle, cerchi in lega 18″ Shangai, schermo centrale da 10,3″ e proiettori DS Matrix Led Vision. La variante sportiva PERFORMANCE LINE+ si esprime con cerchi in lega 18″ nel design MONZA, schermo centrale da 10,3″ e gli stessi proiettori. Il concetto della personalizzazione ‘su misura’ prosegue anche negli interni: l’eleganza può essere arricchita con pelle Bastille o il lusso della Pelle Nappa Opera.

Le differenti possibilità di personalizzazione sottolineano il carattere del SUV compatto DS 3 Crossback, reso ancora più interessante da un listino che parte da 26.000 euro per la variante SO CHIC e 26.500 euro per la PERFORMANCE LINE.