DS3 Crossback, infinite possibilità di personalizzazione per il crossover

editato in: da

Salone di Parigi: Ds3 Crossback, ecco il nuovo Suv compatto francese

Le possibilità di personalizzazione del nuovo crossover DS3 Crossback sono infinite, un ventaglio molto ampio per tutti.

Ecco perché la Casa definisce con la parola magica ‘ispirazioni’ quest’opportunità unica data ai clienti che acquistano la vettura. Ogni peculiarità non perde di vista comunque la cura per i dettagli, la raffinatezza di ogni elemento del brand, la personalizzazione che richiede un modello che si adatta a tutti i desideri di stile, come proprio fosse un abito sartoriale, cucito su misura a seconda dei gusti, delle aspettative e dei desideri di ogni cliente, anche del più esigente.

Il crossover DS3 Crossback di cui abbiamo già molto parlato, che riscuote parecchio successo sul mercato, si distingue per il suo stile unico, dinamico e scultoreo. Una vettura dal carattere deciso, che mantiene ottime proporzioni e che offre al pubblico un equilibrio stilistico da primato, con la possibilità di customizzarlo come si crede.

Per fare degli esempi partiamo dal punto forte della personalizzazione, che permette di ottenere l’ambiente che si desidera all’interno, la vera atmosfera che il cliente sogna per il suo abitacolo. Tutto grazie alle cinque ‘ispirazioni’ per gli interni, in materiali e colori differenti, per accontentare tutti. Ispirazioni che personalizzano gli interni offrendo rivestimenti in Nappa pieno fiore oppure in pelle goffata, con impunture point perle, con finiture uniche Art Leather, con motivi a diamante, o ancora in Alcantara, tessuti intrecciati, col volante in pelle, finiture in metallo e molto altro ancora. Per il produttore il cliente deve sentirsi come a casa, con lo stesso comfort e piacere.

Per quanto riguarda invece l’esterno della nuova DS3 Crossback, il cliente può scegliere tra nove differenti livree per la carrozzeria, lo stesso numero di temi per i cerchi e tre colori per il tetto. Tantissime combinazioni possibili per accontentare tutti e proporre una possibilità di personalizzazione ai massimi livelli. Ci sono poi altri dettagli che l’utente può scegliere per l’esterno dell’auto, elementi specifici che richiamano le firme del cofano e dei sottoporta, finiture in metallo satinato o lucido o nero texturizzato, l’ultima novità. In questo modo ogni cliente può scegliere le personalizzazioni che più gli piacciono, quelle che si avvicinano maggiormente ai suoi gusti e che identificano l’auto in modo differente da tutte le altre.