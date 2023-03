DS presenta la sua prima collezione “alla moda”

Fonte: ufficio stampa Pensata per i viaggiatori, la nuova collezione introduce novità stilistiche sull'allestimento Rivoli

Un nuovo allestimento, simile in tutto e per tutto a una collezione esclusiva di un marchio di moda, per testimoniare la bravura e l’esperienza degli artigiani DS e il fortissimo legame con il mondo dell’avventura e dei viaggi. Nasce così DS ESPRIT DE VOYAGE, una nuova collezione pensata per portare un tocco di haute-couture nel mondo DS.

Disponibile per DS 4 e DS 7 (ma diverrà presto trasversale su tutti i modelli della gamma), ESPRIT DE VOYAGE è basata sull’allestimento Rivoli. Rispetto a quest’ultimo, Esprit de Voyage è caratterizzato da dettagli specifici sia per gli esterni sia per gli interni e da una dotazione tecnologica ancora più ricca e ricercata. Insomma, la “collezione alla moda” è rivolta a tutti quegli automobilisti alla ricerca di allestimenti con finiture esclusive e dotazioni all’avanguardia.

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE: cosa cambia, disponibilità e prezzi

Gli interni della DS 4 ESPRIT DE VOYAGE sono più luminosi grazie alla specialità tonalità brillante della pelle Pebble Grey e della tonalità Granit Grey sul rivestimento laterale e sul cruscotto in pelle Nappa. Gli esterni sono immediatamente riconoscibili grazie all’incisione laser sulle calotte dei retrovisori e alla griglia frontale con inserti cromati. I cerchi da 19”, denominati CANNES, sono diamantati con laccatura opaca e introducono un nuovo colore grigio antracite opaco.

Fonte: ufficio stampa

Alla già ricca dotazione del pacchetto Rivoli (che include, tra gli altri, DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY, infotainment DS IRIS SYSTEM, DS SMART TOUCH, DS DRIVE ASSIST 2.0 livello 2 guida autonoma), la nuova versione esclusiva aggiunge sedili anteriori massaggianti e raffreddati, volante riscaldato, portellone elettrico, pedaliera in alluminio e finestrini laterali insonorizzati

DS 4 ESPRIT DE VOYAGE sarà ordinabile in Italia a partire da lunedì 13 marzo sia con motorizzazione ibrida plug-in (E-TENSE 225) sia con motorizzazione endotermica (motori benzina PureTech 130 e diesel BlueHDi 130). I prezzi partono da 43 mila euro, circa 12 mila euro in più rispetto al prezzo di listino della versione di ingresso.

DS 7 ESPRIT DE VOYAGE: cosa cambia, disponibilità e prezzi

All’interno della nuova DS 7 ESPRIT DE VOYAGE spiccano i rivestimenti in pelle chiara, mentre la pelle nappa grigio perla del cruscotto è stata goffrata a caldo con una tecnica sviluppata dagli artigiani di DS Automobiles. Gli esterni, caratterizzati dall’incisione laser sulle calotte dei retrovisori e sulle portiere, sono arricchiti dagli esclusivi cerchi da 19”, chiamati OYAMA, presentano anche speciali inserti Glossy Black.

Alla dotazione hi-tech di serie (che include sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera per la retromarcia e proiettori DS PIXEL LED VISION 3.0) si aggiungono sedili anteriori riscaldati, massaggianti e raffreddabili, schienale regolabile per i sedili posteriori, pedaliera in alluminio, illuminazione interna PolyAmbient, vetri laterali con assorbimento del rumore e portellone elettrico con accesso hands-free.

Fonte: ufficio stampa

Come già visto per il SUV compatto, anche la DS 7 ESPRIT DE VOYAGE sarà ordinabile a partire da lunedì 13 marzo presso tutte le concessionarie della rete DS Automobiles. La nuova versione esclusiva sarà disponibile nelle versioni ibrida plug-in E-TENSE 225 e E-TENSE 4×4 300, nonché con un motore Diesel BlueHDi 130 con cambio automatico. Il prezzo parte da 49.750 euro, circa 8 mila euro in più rispetto al prezzo di listino della DS 7.