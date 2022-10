DS Automobiles al Salone di Parigi con la sua gamma elettrificata al 100%

DS esporrà al salone dell’auto di Parigi novità di prodotto accumunate dal sempre più ampio progetto di elettrificazione. Lo stand The French art of travel anticipa il prossimo futuro del marchio premium francese.

Nuova DS3: prima Mondiale

Svelata durante la settimana della moda di Parigi, la nuova DS 3 fa la sua prima apparizione pubblica al Salone di Parigi. Grazie alla combinazione di competenze caratteristiche e ispirazione d’avanguardia, New DS 3 è il successore di DS 3 CROSSBACK, caratterizzato da un nuovo design e tecnologia.

La versione 100% elettrica, Nuova DS 3 E-TENSE ha una nuova trasmissione da 115 kW (156 cavalli) e una nuova batteria da 54 kWh che le consente di raggiungere un’autonomia fino a 402 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 500 km nel traffico cittadino. La NUOVA DS 3 si è evoluta sia dal punto di vista del design che da quello tecnologico. Il nuovo paraurti anteriore e la nuova griglia sono stati totalmente ridisegnati per ottimizzare la performance aerodinamica dell’auto. Testimoniano questa nuova efficienza gli alettoni che incorniciano la griglia di aspirazione inferiore.

La NUOVA DS 3 è proposta con sette colori di carrozzeria, metallizzati o perlati, inclusi due nuovi colori perlati: Rosso Diva, un colore a tre strati in esclusiva per la NUOVA DS 3, e Grigio Première. Completano l’offerta Grigio Cristallo, Grigio Platino, Grigio Artense, Nero Perla e Bianco Assoluto, con l’opzione di creare una combinazione bicolore con due varianti di tetto: il Perla Nera o il nuovo Grigio Carat.

La posizione di guida è cambiata con l’adozione di un nuovo volante, raggruppando i comandi per gli aiuti alla guida e i pulsanti di infotainment e abbinati ai paddle del cambio per i cambi automatici. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione da 10,3 pollici è ora offerto di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM integrato. Questa soluzione introduce un’interfaccia completamente rivista che può essere completamente personalizzata, reattiva, fluida e supportata da un riconoscimento vocale naturale.

DS 4 : specifiche sempre più raffinate e gamma estesa

Per il Salone di Parigi, DS 4 viene presentata con una gamma che è stata aggiornata a tutti i livelli, in particolare attraverso l’aspetto della specifica OPÉRA, oltre a migliorare le specifiche delle versioni PERFORMANCE LINE e con nuovi equipaggiamenti. Simbolo dell’esperienza di DS Automobiles, OPÉRA si arricchisce di sedili in pelle Nappa Marrone Criollo curati dalla lavorazione a cinturino d’orologio. I sedili anteriori sono riscaldati, massaggianti e raffreddati ventilati.

Questo modello si colloca al top della gamma con una notevole quantità di equipaggiamento di serie: ammortizzatori a smorzamento controllato: DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, tetto apribile, portellone posteriore elettrico in modalità mani-libere, finestrini anteriori e posteriori acustici, ricarica wireless, pedali e poggiapiedi in alluminio.

DS DRIVE ASSIST 2.0 è opzionabile con l’implementazione di nuove funzionalità come il cambio di corsia semiautomatico, che consente di cambiare corsia automaticamente e in sicurezza tra 70 e 180 km/h con una semplice pressione sull’indicatore e l’adattamento della velocità consigliata. Il volante è inoltre dotato di un sensore di presa che controlla continuamente se il conducente sta prestando attenzione.

Le versioni PERFORMANCE LINE e PERFORMANCE LINE + affermano il loro carattere: i badge DS Automobiles, DS 4 ed E-TENSE sulla griglia e sul portellone sono ora neri. Il rivestimento inferiore della porta diventa Textured Black.

Sono disponibili tre trasmissioni con E-TENSE 225 ibrida plug-in, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel.

NUOVA DS 7: la raffinatezza è un viaggio

Caratterizzata da un comfort senza pari e da propulsori elettrificati fino a 360 cavalli, Nuovo DS 7 combina competenza tecnica ed eleganza. Il carattere di Nuovo DS 7 deriva da cambiamenti significativi nella parte anteriore e posteriore. Ancora elegante, Nuovo DS 7 introduce più dinamismo con linee più nitide e strutturali.

Il frontale completamente nuovo si distingue per le linee più nette che sviluppano l’equilibrio di ogni caratteristica. Un lavoro specifico è stato svolto grazie agli stretti legami tra il team di DS DESIGN STUDIO PARIS e il nostro team di produzione presso lo stabilimento di Mulhouse (Francia) ottenendo risultati eccezionali in termini di qualità e solidità.

La firma luminosa si sta sviluppando per un look ancora più espressivo. La combinazione dei nuovi fari più sottili DS PIXEL LED VISION 3.0 e delle luci diurne DS LIGHT VEIL è perfetta e realizzata come se fosse un atelier di alta moda.

Nuovo DS 7 introduce anche tecnologie per un maggiore comfort e tranquillità come DS ACTIVE SCAN SUSPENSION e DS NIGHT VISION.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION è un sistema di smorzamento controllato da telecamera che è completamente unico nella sua categoria. Regola ogni ruota in modo indipendente in base alle imperfezioni della carreggiata. DS ACTIVE SCAN SUSPENSION è di serie con tutti i propulsori E-TENSE.

Con DS NIGHT VISION, una telecamera a infrarossi mette in evidenza la carreggiata e i suoi bordi per rilevare ciclisti, pedoni e animali a distanze fino a 100 metri. Il conducente riceve le informazioni nel nuovo display digitale dello strumento ad alta risoluzione, rafforzato da un avviso speciale in caso di pericolo.

Nuovo DS 7 è dotata di DS DRIVE ASSIST, cruise control adattivo in grado di avviare l’arresto e il riavvio senza che il conducente intervenga e di un aiuto che gli consente di mantenere l’auto dove si trova o dove la posiziona nella corsia.

DS 9 OPERA PREMIERE: un’ouverture senza pari

DS 9 OPÉRA PREMIÈRE mette in mostra l’incredibile esperienza del lusso francese con un nuovo esclusivo interno progettato e rivestito dalle donne e dagli uomini del team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri DS Automobiles, con sede nella regione di Parigi.

Incarnazione di una raffinatezza eccezionale, gli interni di DS 9 OPÉRA PREMIÈRE sono decorati con deliziose nappa color grigio perla su tutto il cruscotto e i pannelli delle portiere, intervallati da sottili cuciture Point Pearl. I sedili dell’iconico rivestimento watchstrap sono rivestiti in Nappa Grigio Perla leggera in linea con le finiture.

Intorno al tetto apribile e all’interno di tutti i montanti delle porte, il rivestimento in Alcantara® Pebble Grey crea un’atmosfera dolce e tranquilla, dove i colori sono elegantemente abbinati.

Tra i quattro colori disponibili, oltre a Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale e Bianco Perla, il colore Whisper fa la sua comparsa su DS 9. Allo stesso tempo sofisticata e incantevole, questa alternativa scura, riflette sottili accenni di viola per un risultato distintivo. Questo colore audace e insolito assorbe e gioca con la luce per dare vita e migliorare la silhouette elegante di DS 9.

Trasformata in Francia dal team DS PERFORMANCE, DS 9 E-TENSE 4×4 360 OPÉRA PREMIÈRE rappresenta la migliore tecnologia DS Automobiles. Con un motore a benzina PureTech 200 e due motori elettrici con 81 kW (110 cavalli) all’anteriore e 83 kW (113 cavalli) al posteriore, oltre a impostazioni speciali, DS 9 E-TENSE 4×4 360 OPÉRA PREMIÈRE ha prestazioni di prima classe (0-100 km/h in 5,6 secondi, 1.000 metri start-stop in 25,0 secondi) con emissioni di CO2 limitate a 35 g/km..