DS 7 Crossback, l’ultima serie speciale del SUV francese

Straordinario il risultato raggiunto da DS Automobiles in Italia, dove ha consegnato in tutto più di 10.000 DS 7 Crossback a partire dal lancio, avvenuto nel 2018. Numeri oltre le aspettative per la Casa che ha deciso di celebrare questo traguardo lanciando un’esclusiva versione speciale del SUV di successo solo su mercato italiano.

Stiamo parlando del modello in edizione limitata DS 7 CROSSBACK ÉDIT10N, un concentrato di eleganza, raffinatezza e tecnologia.

Com’è fatto il nuovo SUV

DS 7 Crossback, lo conosciamo, è un SUV audace e carismatico, che si ispira all’alta moda di cui DS Automobiles si fa portavoce sin dalla sua fondazione nel 2014. L’auto si presenta da sempre con due differenti anime che però appartengono allo stesso cuore: a listino c’è infatti l’allestimento Grand Chic, che rappresenta l’eleganza tipica del brand, e la configurazione Performance Line+, che invece esalta lo spirito sportivo.

Entrambi gli allestimenti oggi vengono riproposti anche sulla serie speciale DS 7 CROSSBACK ÉDIT10N LIMITÉE. Le versioni sono impreziosite da una ricca dotazione di serie, pensata per il cliente, in modo da offrire un’esperienza esclusiva e un’immersione totale nel mondo DS Automobiles.

Allestimenti e prezzi

L’allestimento Grand Chic presenta l’eleganza tipica del savoir faire francese, esaltata da dettagli unici come i raffinati interni in pelle Rivoli, i cerchi in lega da 20” Tokyo e il touchscreen da 12” con navigazione 3D. L’equipaggiamento tecnologico di serie è molto ricco, ne fanno parte i fari dotati di tecnologia DS Active LED vision e il portellone elettrico, il DS Connected Pilot, una telecamera posteriore con sensori, l’extended Safety Pack e il Comfort Access.

La variante sportiva Performance Line+ offre interni in pregiato tessuto Alcantara, tetto panoramico, cerchi in lega da 20” Tokyo, un touchscreen da 12” con navigazione 3D, climatizzatore automatico Bizona esteso, telecamera posteriore con sensori e portellone elettrico. Completano la dotazione il DS Connected Pilot, l’extended Safety Pack e i DS Active LED Vision.

E in quanto a motori? La nuova ÉDIT10N LIMITÉE di DS 7 Crossback è disponibile con la motorizzazione BlueHDi 130 Automatico oppure nella versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225 CV e 300 CV 4×4. Per quanto riguarda i prezzi la Casa ha messo a disposizione dei clienti il finanziamento Style Drive da 295 euro al mese con anticipo fisso a 10.000 euro e ogni allestimento viene offerto allo stesso prezzo eccezionale: 37.500 euro con motorizzazione BlueHDI 130 cavalli, 47.500 euro per la versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225 cavalli. E infine la versione più potente da 300 CV 4×4 sarà disponibile ad un prezzo di listino di 50.500 euro.

Il successo del SUV DS 7 Crossback è da imputare al fatto che si tratta dell’auto ideale per un pubblico esigente e orientato a una scelta ecologica grazie alla gamma E-TENSE, senza rinunciare al comfort di guida, alla qualità dei materiali a bordo e al design che soddisfa eleganza e sportività. La nuova ÉDIT10N LIMITÉE di DS 7 Crossback rappresenta una nuova modalità di espressione con cui il SUV parigino si racconta dopo che il brand ha presentato anche le edizioni LIGNE NOIRE e LOUVRE, la prima elegante e accattivante, con finiture esterne in nero lucido, la seconda – nata in collaborazione con il prestigioso museo parigino – è costruita sulla versione Grand Chic con Ispirazione DS Opera Art Basalt e conta 150 unità prodotte per l’Italia.