DS 7 Crossback Louvre, il SUV che ti porta al Museo

Il Palazzo del Louvre è un’antica residenza reale, accompagna la storia della Francia da più di otto secoli. Dal 1793 presenta delle collezioni tra le più belle al mondo. Luogo vivo, d’ispirazione, creato per gli artisti, DS Automobiles è partner del museo dal 2015.

Collaborazione fondata sull’alleanza fra tradizione e modernità per costruire il futuro. Questa visione si basa su eccellenza, know-how e innovazione per promuovere la Francia e Parigi nel mondo. I codici stilistici del Louvre sono trasposti del DS 7 CROSSBACK LOUVRE con l’integrazione di specifici badge sul cofano, sul portellone del bagagliaio e sulle porte anteriori. Il contorno dei finestrini è caratterizzato da una decorazione Gloss Black, così come le barre del tetto e le decorazioni delle luci posteriori.

DS 7 CROSSBACK LOUVRE aggiunge un tocco di eleganza con l’incisione laser con il motivo della Piramide sulle calotte degli specchietti retrovisori. L’ultima novità in termini di personalizzazione esterna è l’introduzione di una nuova versione di cerchi PARIS da 20 pollici. All’interno, il motivo della piramide di Ieoh Ming Pei è utilizzato attraverso una stampa 3D sulle prese d’aria, sul cruscotto e con una goffratura applicata sulla pelle Nappa del coperchio del vano portaoggetti centrale.

L’auto mostra le opere del museo sull’ampio touch screen centrale da 12 pollici ad alta definizione. Sono state selezionate 182 opere dai team del museo del Louvre e di DS Automobiles, visibili appunto all’interno del fantastico SUV del marchio.

Tutti i clienti del SUV DS 7 CROSSBACK LOUVRE riceveranno una tessera degli “Amici del Louvre” che garantisce accesso illimitato alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo del Louvre ma anche del museo nazionale Eugène-Delacroix, un accesso prioritario al museo del Louvre attraverso il Passage Richelieu, un ingresso gratuito per un accompagnatore, un accesso gratuito a “La Galerie du Temps du Louvre Lens” e del “Louvre Abu Dhabi” e altre offerte in più di cento musei, per un anno.

L’auto è disponibile con due motori ibridi plug-in da 300 cavalli e 225 cavalli, emissioni di CO2 comprese tra 36 e 38 g/km e consumo di carburante inferiore a 1,7 litri/100 km. In modalità 100% elettrica e a zero emissioni, l’autonomia può raggiungere i 58 km. La versione da 300 cavalli consente di raggiungere i 100 km/h in 5,9 secondi e di percorrere 1.000 metri da fermo in 25,9 secondi. DS 7 CROSSBACK LOUVRE è disponibile in tre diverse colorazioni: Blu Zaffiro, Grigio Cristallo, Nero Perla e ordinabile da subito. Sarà disponibile nella rete dei DS Store italiani a partire da novembre con prezzi di listino da 60.700 euro.