DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: il SUV ibrido plug-in elegante ed efficiente

Può un SUV essere efficiente pur pesando oltre 1.800 chilogrammi, essendo un concentrato di lusso al suo interno e avendo una potenza di 300 CV e la trazione integrale?

Sì, se è il nuovo SUV plugin hybrid DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4. Il mondo dell’auto è cambiato e la tecnologia ha fatto passi da gigante e il nuovo C-SUV premium del marchio francese riesce a percorrere, secondo i dati del nuovo ciclo WLTP, 100 chilometri con 1,3 litri di benzina. Le emissioni di CO2, di conseguenza, si fermano a 34 grammi per chilometro.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: tre motori per la massima efficienza

Il “trucco” di DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 sta nella configurazione del powertrain: non due ma tre motori. All’anteriore c’è il motore termico a benzina, che nella sua versione top di gamma eroga 200 CV, affiancato da un primo motore elettrico da 110 CV. Al posteriore, invece, c’è un secondo motore elettrico da 112 CV. La potenza totale del sistema ibrido arriva a 300 CV, la coppia a 520 Nm. Con questa configurazione dei motori è possibile avere la trazione integrale anche in puro elettrico, mentre nella marcia normale i motori elettrici aumentano la trazione e abbassano i consumi del motore benzina.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: 100% elettrico per i centri storici

La DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 ha la possibilità di viaggiare in modalità EV 100% elettrica fino alla velocità di 135 chilometri orari: il motore benzina si spegne e l’auto è spinta solo dai due motori elettrici. In questa modalità il SUV ibrido plug-in può percorrere oltre 58 chilometri (calcolati sempre con il nuovo ciclo WLTP). Poi, finiti gli elettroni, è possibile ricaricare DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 tramite una wallbox veloce (in circa due ore) o tramite la normale presa elettrica del garage. La batteria da 13,2 kWh si ricarica anche in frenata e decelerazione e, cosa molto utile se si prevede di dover passare da una ZTL, è possibile “riservare” la carica della batteria per usarla solo quando ci serve.

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4: il SUV icona di stile

Ma chi sceglie una DS non lo fa mai solo per i dati tecnici. Si sa, queste auto hanno anche un altro punto forte: l’eleganza e il lusso, al giusto prezzo. DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4×4 non è da meno e come le altre versioni della DS 7 CROSSBACK si fa guardare dentro e fuori. Il design esterno di questo SUV plugin hybrid, infatti, fatta eccezione per lo sportellino che protegge la presa di ricarica è molto difficile da distinguere da quello delle sorelle a solo motore termico.

Anche gli interni ripropongono le “Ispirazioni” tipiche di DS, ricchissime di materiali di pregio (Alcantara, pelle goffrata, nappa, Point Perle e lavorazione Guilloché) e alta tecnologia. Il comfort e il piacere di guida sono garantiti dal sistema DS Active Scan Suspension e dall’ammortizzamento pilotato, mentre la sicurezza dagli strumenti elettronici di guida autonoma di Livello 2: DS Connected Pilot e Pack Advanced Safety.