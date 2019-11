DS 7 Crossback E-Tense 4×4: il grande SUV premium in versione ibrida plug-in

editato in: da

La proposta elettrificata di DS per l’alta gamma SUV si chiama DS 7 Crossback E-Tense 4×4.

Questo grande sport utility unisce il lusso tipico del marchio francese a soluzioni tecnologiche interessanti, che gli permettono di percorrere fino a 58 chilometri in puro elettrico nonostante la batteria di dimensioni, e peso, ridotti.

DS 7 Crossback E-Tense 4×4, per la precisione, è un SUV ibrido plug-in. Quindi la batteria si ricarica sia in frenata e decelerazione, sia collegando l’auto alla presa di ricarica. La gestione dei motori, uno termico a benzina (1.6 turbo da 200 cavalli) e due elettrici di supporto, è molto sofisticata e offre prestazioni finali importanti, a fronte di consumi bassissimi. In totale il sistema ibrido eroga 300 CV e 450 Nm di coppia, scaricati su quattro ruote motrici (la trazione integrale è elettronica, il cambio è un automatico a 8 rapporti elettrico EAT8).

DS 7 Crossback E-Tense 4×4 può percorrere fino a 58 chilometri in elettrico, ad una velocità massima di 135 chilometri orari, impostando la modalità di guida “Electric”. Scegliendo la modalità “Sport” viene invece fuori tutta la potenza di questo grande SUV ibrido, mentre in modalità “Ibrida” l’elettronica ottimizza l’accensione e lo spegnimento del motore termico a benzina per ottenere il miglior compromesso tra prestazioni e consumi.

A queste tre modalità va poi aggiunta la funzione “E-Save”, che permette in ogni momento al guidatore di usare il motore termico per ricaricare la batteria, oppure di mettere da parte una quantità di carica sufficiente a percorrere un tratto di strada a scelta viaggiando solo in elettrico.

Altrimenti, essendo la DS 7 Crossback E-Tense 4×4 un Plug-In hybrid, è possibile ricaricare le batterie collegandolo alla presa. Con una presa classica monofase a bassa potenza la batteria da 13 kWh si ricarica in 8 ore, con una presa da 3,3 kW in 4 ore, con un caricatore da 6,6 kW in appena 1 ora e 40 minuti.

I consumi e le emissioni confermano la bontà delle scelte tecniche fatte da DS Automobiles: DS 7 Crossback E-Tense 4×4 consuma, nel ciclo miso WLTP, 1,3 litri per 100 km, con emissioni pari a 30 grammi di CO2 per chilometro percorso. Le prestazioni, al contrario, sono molto alte: da 0 a 100 orari in 5,9 secondi e velocità di punta di oltre 235 chilometri orari.

Il comfort di guida, invece, è quello classico di una DS. Il marchio francese, su tutta la sua gamma, fa del piacere di guida e della sicurezza due delle sue bandiere. Anche su DS 7 Crossback E-Tense 4×4, infatti, sono disponibili i sistemi di assistenza alla guida che caratterizzano le versioni con motori tradizionali: sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di retromarcia, Pack Advanced Safety, Active Safety Brake, ABS, frenata di emergenza automatica, ESP REF, LAW (Lane Departure Warning), DAW (Driver Attention Warning), Cruise Control, riconoscimento della segnaletica e dei limiti di velocità. sono di serie già dall’allestimento “Business”.