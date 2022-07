DS 7 e l’arte di viaggiare, aperti gli ordini: i prezzi

Fonte: ufficio stampa Il Nuovo DS 7 è disponibile per gli ordini e protagonista di un roadshow che lo porterà in tutta Italia

Dopo l’annuncio ufficiale dello scorso giugno, per il Nuovo DS 7 è arrivato il momento di “mettersi in mostra”. A qualche settimana dal lancio ufficiale, infatti, il nuovo crossover del produttore francese potrà essere ammirato (e ordinato) nel corso di un viaggio lungo lo Stivale all’insegna dell’eleganza, dell’innovazione e della raffinatezza.

Il Nuovo DS 7 sarà protagonista, nel corso delle prossime settimane, di un roadshow nel corso del quale curiosi e appassionati potranno scoprire e apprezzare ogni singolo dettaglio del Nuovo DS 7. Inoltre, grazie all’assistenza dei DS Expert Advisor, potranno anche ordinare il veicolo ed essere tra i primi al mondo a riceverlo. Le consegne dei primi modelli sono previste per il prossimo settembre e partecipando al “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza”

Nuovo DS 7: novità e motorizzazioni

Svelato ufficialmente lo scorso 30 giugno, il Nuovo DS 7 presenta diverse novità (estetiche, meccaniche e funzionali) rispetto al suo predecessore. Il frontale, in particolare, presenta nuovi gruppi ottici LED e una mascherina dal design più moderno e aggressivo grazie alla calandra squadrata e agli inserti cromati. Nuovo design anche per i cerchi in lega, con dimensioni che vanno dai 18 ai 21 pollici.

All’interno dell’abitacolo resta invece immutata la cura sartoriale per i dettagli e le rifiniture. La plancia è dominata dal display 12 pollici touch, mentre rifiniture e rivestimenti interni sono realizzati con materiali ricercati e di pregio (come la pelle nappa per la versione Opera). Il nuovo sistema di infotainment, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay, consente di gestire con facilità tutte le funzioni dell’auto e accedere alle immagini in alta definizione delle telecamere perimetrali.

Sul fronte delle motorizzazioni, il Nuovo DS 7 potrà essere equipaggiato con un motore diesel BlueHDi da 130 cavalli o con diversi powertrain Plug-in Hybrid. In questo caso, la motorizzazione di “ingresso” è la E-Tense 225, composta da un motore a benzina PureTech da 180 CV e un elettrico da 110 CV. In alternativa, è possibile scegliere tra E-Tense 4×4 300 ed E-Tense 4×4 360, entrambi con quattro ruote motrici e un motore benzina da 200 cavalli.

Nuovo DS 7: prezzi e disponibilità

Il Nuovo DS 7 può essere già ordinato online e nei DS Store italiani, anche se per le consegne sarà necessario attendere più di qualche settimana. Secondo quanto annunciato dal produttore francese, infatti, il crossover sarà disponibile nei concessionari a partire da settembre 2022. In alternativa, è possibile scegliere la “consegna a domicilio”, con gli incaricati del servizio DS Delivery Valet che porteranno l’auto presso l’indirizzo indicato in fase di ordinativo.

I prezzi di listino del Nuovo DS 7 partono dai 42.000 euro della versione Business con motorizzazione diesel, sino ad arrivare ai 74.100 euro della versione La Premiere con motorizzazione E-Tense 360. I prezzi di ingresso delle altre versioni sono:

Rivoli: 46.750 euro;

Opera: 51.750 euro;

Performance Line: 43.950 euro;

Performance Line+: 46.950 euro.

Prezzi destinati ovviamente a crescere scegliendo una motorizzazione differente dal BlueHDi da 130 cavalli o scegliendo optional che arricchiranno dotazioni e funzionalità del pacchetto scelto.

Roadshow Nuovo DS 7: l’arte di viaggiare

Il nuovo SUV del produttore francese sarà ora protagonista di un vero e proprio roadshow che coinvolgerà ben 45 DS Store italiani e che permetterà agli interessati di scoprire l’innovazione e il Savoir-Faire di Nuovo DS 7. Ogni showroom selezionato per il “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza” avrà a disposizione uno dei sette modelli del SUV francese, tutti in versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225CV e 4×4 300 CV e negli allestimenti OPERA e PERFORMANCE Line+.

Nello specifico, ogni tappa durerà due giorni: nella prima giornata l’auto verrà presentata a personalità e protagonisti della vita sociale cittadina, agli amanti del lusso francese insito nei modelli DS e ai membri del Club Only You Privilège. Il giorno successivo, invece, il nuovo SUV del produttore francese verrà mostrato al grande pubblico. Chi parteciperà, inoltre, potrà ordinare il nuovo modello e completare la fase di acquisto sia sulla piattaforma digitale del Selling On Line, sia all’interno degli eleganti showroom DS.