DS 4, al via gli ordini: svelati i prezzi del crossover

DS 4: il nuovo crossover un po’ coupé

DS 4 è pronta, oggi vengono svelate tutte le versioni della gamma e i relativi prezzi per i clienti. L’auto presenta proporzioni inedite e nuove tecnologie, le consegne sono previste per la fine di quest’anno.

Al frontale vediamo una nuova firma luminosa, i proiettori sono molto sottili e dotati del sistema DS MATRIX LED VISION che combina luci a matrice di LED e direzionali. Sono completati da nuove luci diurne composte da due linee di LED da ogni lato, per un totale di 150 LED. Il profilo della nuova DS 4 combina fluidità e linee nette, le maniglie delle portiere a scomparsa accompagnano le superfici scolpite sui fianchi.

Nella parte posteriore, il padiglione scende e si raccorda a un lunotto inclinato, dove fa bella mostra di sé una serigrafia “Reflective Design”, simbolo esterno di un know-how prestigioso. La silhouette esprime stile deciso ed efficienza aerodinamica. Il modello DS 4 CROSS invece dona la percezione visiva di un SUV attraverso la parte inferiore dei paraurti che vanta una speciale protezione e la vernice nera opaca. Da notare anche i profili superiori dei finestrini laterali nero lucido, la griglia della calandra nera lucida, cerchi specifici da 19’’, le barre del tetto nere lucide e il padiglione in tinta con la carrozzeria.

La DS 4 PERFORMANCE LINE invece è la versione più dinamica, con esterni rifiniti in nero con il Black Pack, caratteristici cerchi Minneapolis neri e interni esclusivi.

Nella versione ibrida plug-in, DS 4 E-TENSE 225 è la sintesi del know how tecnologico di DS Performance e dei suoi quattro titoli iridati conquistati nei Campionati di Formula E 2019 e 2020. Questa motorizzazione è efficiente e prestante e si basa su un motore 4 cilindri PureTech da 180 cavalli che lavora insieme a un motore elettrico da 110 CV con una batteria di capacità totale pari a 12,4 kWh (55 km di autonomia WLTP). L’auto scatta da 0 a 100 km/h in 7,7 secondi e consuma solo 1,3 litri ogni 100 km, con emissioni a partire da 29 grammi di CO2 per km in ciclo combinato WLTP.

La gamma è declinata su tre anime, Sportiva, Elegante e Avventura. A ciascuna corrisponde un design specifico. La nuova DS 4 è disponibile anche con motorizzazione a benzina con motore PureTech 130 Automatico, PureTech 180 Automatico e una versione diesel BlueHDi 130 Automatico con consumi ed emissioni di CO2 particolarmente competitivi rispetto alla concorrenza.

I prezzi di listino partono da 30.250 euro per la versione Business PureTech 130 automatico. Al lancio è prevista anche la possibilità di acquistare DS 4 Business BlueHDi 130 automatico con equipaggiamento completo e tecnologia d’avanguardia a 29.500 euro. Si può comprare l’auto anche con una rata da 199 euro al mese. Le prime consegne di DS 4 sono previste per fine anno e la priorità è data a DS 4 LA PREMIÈRE.