DS 3 CROSSBACK: il crossover compatto e dallo stile unico

editato in: da

Diciamo la verità: i SUV sono un grande successo di pubblico, ma hanno appiattito un po’ lo stile delle auto. Si somigliano un po’ tutti e trovare l’eccezione è difficile.

Ma con DS 3 CROSSBACK abbiamo un esempio di come si può coniugare un design azzeccato, sia per gli interni che per gli esterni, con una buona base tecnica e, grazie alle dimensioni compatte, far convivere tutto questo con il traffico cittadino. In altre parole: DS 3 CROSSBACK è uno dei pochi SUV con una personalità precisa, decisa e conforme ad un concetto di design, quello di DS Automobiles, volto a offrire un prodotto di qualità superiore al cliente senza farlo scendere a compromessi.

DS 3 CROSSBACK: gli esterni

Il crossover DS 3 CROSSBACK è diverso dagli altri SUV compatti della sua categoria, a prima vista. I designer DS, d’altronde, sono ormai noti per avere una matita particolarmente raffinata e per riuscire a trasmettere, allo stesso tempo, il senso di robustezza tipico di un SUV e una eleganza che non ha nulla da invidiare ad una berlina. È il concetto stesso di crossover, espresso in maniera egregia su DS 3 CROSSBACK.

Raffinate le fiancate che ai passaruota anteriori e posteriori semplici e puliti aggiungono una parte centrale particolarmente ricercata grazie alle maniglie delle portiere integrate nella carrozzeria e alla linea di cintura, interrotta dalla “pinna” nella portiera posteriore e ad una parte bassa più rastremata, con un gioco di sali-scendi che dona dinamicità alla fiancata.

Alto e imponente il frontale, dove la firma luminosa a LED di DS Automobiles incornicia il fascione paraurti che, a sua volta, racchiude l’ampia calandra che si estende da faro a faro. I gruppi ottici sono i DS MATRIX LED VISION, che si fanno guardare sia da spenti che da accesi: all’accensione dell’auto i fari vengono allineati ed è ben visibile una luce porpora che aggiunge stile alla vista anteriore della DS 3 CROSSBACK. Altrettanto interessante il posteriore, dove invece a distinguersi sono lo spoiler sul tetto e i doppi scarichi. L’impressione trasmessa è quella di un’auto solida e robusta, ma allo stesso tempo sportiva.

DS 3 CROSSBACK: gli interni

Se gli esterni della DS 3 CROSSBACK esprimono sportività e solidità, gli interni esprimono lusso e tecnologia, grazie alla cura dei dettagli e all’uso di materiali di pregio. E lo si intuisce subito guardando le bocchette di areazione e i comandi a sfioro, integrati in una struttura a forma di diamante. Circondata a sua volta da materiali soft touch e da un ampio display centrale di forma rettangolare.

La postazione di guida, invece, ha strumentazione completamente digitale. Ma in questo caso la scelta di DS è stata quella di integrare al volante pochi comandi, comodi e semplici da usare per non distrarre il guidatore. Gli abbinamenti dei materiali usati per gli interni, infine, cambiano in base all’allestimento scelto. O, come dice DS, all'”Ispirazione”.

DS 3 CROSSBACK è disponibile in cinque Ispirazioni, i cui nomi (a parte la Performance Line) sono tutti riferiti a noti quartieri di Parigi: Bastille con pelle goffrata nera, Bastille in tessuto color bronzo, Opera con pelle Nappa nera e Rivoli con tessuto Lussemburgo e pelle Nappa Grigio Roccia.