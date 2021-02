DS 3 Crossback E-Tense, auto elettrica per neopatentati

editato in: da

Mobilità sostenibile già alle prime esperienze di guida? Con DS 3 Crossback E-Tense sarà possibile e anche i neopatentati potranno cimentarsi al volante del SUV elettrico. Da DS Automobiles arriva infatti un modello amico dell’ambiente e spalla per i neofiti delle quattro ruote che, grazie alla sua facilità d’uso, rende più semplice concentrarsi sulla strada.

Secondo le attuali limitazioni delle patenti, al conducente neopatentato da meno di un anno viene consentito di guidare vetture con un rapporto tra peso e potenza non superiore a 55kW per tonnellata. Il vincolo poi si estende al massimo di 70 kW o alla potenza massima di 95 CV. Tali regole, applicate a qualsiasi tipo di auto, sono però “aggirate” dal gioiello di DS Automobiles grazie al libretto di circolazione.

Nel documento di circolazione, che tutti i mezzi devono avere con sé, viene riportata infatti la potenza erogabile in continuo per 30 minuti e non quella massima. Ecco allora che, grazie al rapporto peso/potenza, DS 3 E-Tense diventa la svolta green anche per i neopatentati. La prima esperienza di guida su una vettura come quella della Casa francese è un lusso. Il cambio automatico a variazione continua offre infatti una prima facilitazione per i debuttanti in quanto, venendo meno l’attenzione alla concentrazione sul rumore del motore o sui giri per decidere quando cambiare, il conducente può dedicarsi al piacere della guida e alla sicurezza sulla strada.

DS 3 Crossback E-Tense, la cui batteria può essere ricaricata velocemente anche a casa, è fiore all’occhiello per la prevenzione agli incidenti. Dotata degli opzionali proiettori DS Matrix LED vision in grado di fornire la luce necessaria per la guida notturna, i moduli del gruppo ottico consentono di gestire in maniera dinamica il fascio luminoso. Un altro aiuto importante, poi, arriva anche dai sistemi ausiliari di assistenza alla guida che, aggiunti alla telecamera opzionale per le manovre in retromarcia, rendono il modello della Casa sicuro e a prova di ostacoli.

Le funzionalità innovative del SUV, che col DS Drive Assist si adatta al meglio alle condizioni di circolazione, si arricchiscono anche con la frenata di emergenza automatica, in dotazione con l’Active Safety Brake. Efficace fino alla velocità di 85 km/h, il sistema è in grado di rilevare auto, moto, pedoni e ciclisti riuscendo così a salvaguardare la sicurezza. Ulteriore asso nella manica del prodotto è il Lane Keeping Assist che controlla il superamento involontario delle linee della carreggiata.

In DS 3 Crossback, che amplia la già ricca gamma di DS Automobiles, tanti sono i vantaggi opzionali al servizio dei neopatentati. Declinabile come citycar o auto confortevole per i lunghi viaggi, il SUV della Casa francese conquista tutti per i dettagli eleganti del design. Uno stile d’avanguardia che, combinato ai supporti prodigiosi, rende la prima esperienza di guida un lusso invidiabile.