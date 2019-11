DS 3 CROSSBACK E-TENSE: oggi il lusso è un SUV elettrico

editato in: da

Un’auto lussuosa, con carrozzeria SUV e alimentazione 100% elettrica. Impossibile? Non più, tra i SUV elettrici in arrivo (ed è già ordinabile presso la rete esclusiva dei DS Store) c’è anche DS 3 CROSSBACK E-TENSE.

Si tratta della versione elettrica a batteria della DS 3 CROSSBACK, crossover termico che tante soddisfazioni ha regalato al marchio premium DS Automobiles. Che, visto il successo, vuole puntare a bissarlo con un nuovo modello elettrico, che punta tutto su stile, sicurezza e comodità di guida. Il SUV elettrico di lusso, quindi, adesso c’è e ha il marchio DS Automobiles sulla calandra.

DS 3 CROSSBACK E-TENSE, il SUV elettrico nativo

DS 3 CROSSBACK E-TENSE non è un’auto termica adattata all’elettrico: è infatti costruita sulla piattaforma CMP (Common Modular Platform) del gruppo PSA, di cui DS Automobiles è il brand premium. Tale piattaforma nasce già “multi energy” e può fare da base sia per auto con motorizzazione tradizionale che elettrica. DS 3 CROSSBACK E-TENSE, quindi, elettrica ci nasce e non ci diventa.

E questo fa molto, soprattutto dal punto di vista del comfort di guida e di quello dei passeggeri, che hanno spazio in abbondanza grazie al posizionamento delle batterie sotto il pianale dell’auto, che nonostante le dimensioni compatte, di spazio interno ne ha parecchio grazie al passo di 2,55 metri. Nascendo elettrica, DS 3 CROSSBACK E-TENSE ha le stesse dimensioni esterne della sorella termica: è lunga 4,12 metri, larga 1,79 metri e alta 1,53 metri.

Crossover dallo stile inconfondibile

Lo spazio interno come in tutte le DS, si distingue per le finiture di lusso e i materiali di pregio scelti dal costruttore che propone anche su DS 3 CROSSBACK E-TENSE le quattro “ispirazioni”, cioè quattro abbinamenti di materiali per l’abitacolo (che diventano otto, grazie alle varianti chiare e scure e all’eventuale scelta della pelle): Bastille, Opera, Rivoli e Performance Line.

La versione elettrica di DS 3 CROSSBACK, inoltre, brilla ancor di più per isolamento acustico. Senza il rumore del motore termico, infatti, ogni suono proveniente dall’esterno è molto più percepibile. Per questo la DS 3 CROSSBACK E-TENSE ha un maggiore spessore della lamiera delle porte, i vetri più spessi e il parabrezza insonorizzato.

CROSSBACK E-TENSE, elettrico e smart

Lo stile ricercato di ogni DS è ribadito anche dalle maniglie delle portiere a scomparsa: quando il guidatore è a meno di 1,5 metri dall’auto, con la chiave in mano, le maniglie si estraggono automaticamente. Grazie all’app MyDS possiamo attivare a distanza il precondizionamento termico, che attiva il riscaldamento o il raffreddamento, così da entrare in un abitacolo già climatizzato e confortevole anche se lasciamo l’auto sotto al sole di agosto o all’aperto in una fredda giornata d’inverno.

DS 3 CROSSBACK, poi, ripropone tutte le innovazioni tecnologiche di DS in fatto di infotainment con il DS Connect Nav, il DS Connect Box, un display HD da 10 pollici che mostra i principali comandi e riunisce gli aiuti alla guida e l’head up display. Non mancano, infine, i sistemi di sicurezza più recenti e quelli di guida autonoma di livello 2 DS Drive Assist: fari intelligenti LED Matrix, ESP, ABS con ripartitore di frenata, avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, Hill Assist, otto airbag e l’assistenza al parcheggio.