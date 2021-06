DR svela due nuovi crossover low-cost

editato in: da

La prima edizione del MIMO 2021, il Milano Monza Motor Show, porta con sé una ventata di novità e tanti mezzi che sono pronti a conquistare il mercato nei prossimi mesi. Tra le Case protagoniste del salone all’aperto tra le strade del capoluogo lombardo c’è anche DR Automobiles, che tra il 10 e il 13 giugno ha mostrato in anteprima mondiale due nuovi crossover: DR 5.0 e DR 6.0.

Entrambe vetture completamente nuove nello stile, con un design innovativo negli interni e una tecnologia sempre più avanzata, i due SUV del marchio molisano sono stati accolti positivamente e hanno attirato curiosi e appassionati nello stand dedicato. Col suo fare sicuro e affidabile, con prezzi competitivi, DR apre alla rivoluzione dei propri mezzi per cercare di intercettare sempre più il piacere e l’interesse di nuovi clienti.

Con DR 5.0 arriva il rinnovamento della linea, con una carrozzeria ristilizzata e nuovi interni rispetto al modello già presente sul listino. Un primo sguardo permette di individuare la grande griglia dominante sull’anteriore, una mascherina brunita che conferisce personalità e presenza al SUV della Casa. La tecnologia LED dei fari riprende quanto visto nel passato e la presenza anche nella zona inferiore del paraurti conferisce al compatto la grinta necessaria per conquistare le strade cittadine.

Il costruttore molisano, con DR 5.0, ha optato per un nuovo linguaggio di design per un mezzo lungo 436 cm, largo 183 e alto 167. Se a cambiare è anche il lunotto verticale nel posteriore, con uno stile spigoloso e movimentato nel quale spicca il logo di DR, il crossover mantiene le motorizzazioni del passato. Si tratto solo di un aggiornamento per il motore 1.5 benzina aspirato da 115 CV o un 1.5 turbo da 154 CV. Dopo il successo con F35, il compatto low-cost della Casa, l’azienda molisana ha reso disponibile di serie full optional il nuovissimo 5.0.

Passando a 6.0, DR Automobiles ha presentato agli appassionati una novità assoluta che si aggiunge alla gamma. SUV da 4,5 metri con abitacolo spazioso e confortevole, il design è comune alla versione 5.0, con l’anteriore costituito dalla medesima mascherina brunita. A cambiare è il gruppo ottico, con i fari regolari e sottili sviluppati in larghezza, con la parte inferiore dominata da due grosse prese d’aria che contribuiscono a rendere il crossover più possente.

Nel posteriore non può mancare l’inconfondibile firma di DR, col logo grande decentrato a sinistra e i fari LED regolari nella forma e collegati al centro. Anche in questo caso il motore è un 1.5 turbo benzina con cambio CVT a 9 rapporti, ma c’è anche la possibilità di avere bi-fuel benzina/GPL.