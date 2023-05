DR Automobiles rinnova il marchio EVO

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: DR Automobiles DR Automobiles Group presenta la nuova gamma EVO

Nel Gruppo DR Automobiles arriva il nuovo brand director del marchio EVO, Enrico Atanasio, una figura che potenzia la struttura manageriale dell’azienda. La nuova acquisizione coincide anche con il rinnovamento della gamma EVO in un momento importante per l’azienda, e di forte crescita.

Come si aggiorna la gamma EVO

Tra le novità previste dalla Casa, che oggi vanta numeri di successo, ci sono la EVO 3 e il restyling della EVO 4. In particolare, quest’ultimo modello presenta alcune novità nel design e nello stile, soprattutto nella parte anteriore, mantenendo lo stesso motore e la dotazione completa che vediamo già anche nella versione precedente.

La nuova EVO 5 è la più grande novità della gamma EVO di DR Automobiles. Si tratta in particolare di un SUV compatto di 4,32 metri, con un passo di 2,57 metri – e quindi molto spazio interno – e un bagagliaio in grado di offrire ben 690 litri di carico.

Il motore che equipaggia il nuovo SUV compatto EVO 5 è il 1.5 turbo benzina in grado di erogare 136 cavalli di potenza e 210 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti, e il sistema a doppia alimentazione Thermohybrid benzina/GPL, che garantisce la riduzione delle emissioni di CO2 e un ottimo livello di consumi. La dotazione di serie prevede tettuccio elettrico, interni in ecopelle, freno di stazionamento elettronico, telecamere posteriore, infotainment da 8”, cerchi in lega da 17” e gruppi ottici a Led.

L’altro modello in arrivo è il pick-up EVO Cross 4, lungo 5,315 metri, offre 5 posti e un cassone molto ampio. È equipaggiato con un motore da 2.0 litri common rail di ultima generazione, che sprigiona una potenza di 136 cavalli, cambio manuale a 6 marce, trazione 4×4 con riduttore inseribile elettronicamente, un peso di 2.040 kg ed è in grado di trainare fino a 2.000 kg.

Si tratta di un mezzo della categoria N1m, “da lavoro”, ma sfoggia comunque un ambiente interno molto confortevole e accessoriato con sedili in ecopelle, infotainment touch da 9” con Android Auto e Apple Car Play, Cruise Control, Tpms e climatizzatore.

Il nuovo brand director del marchio EVO, Enrico Atanasio, ha dichiarato: “Sono molto felice di mettere la mia esperienza al servizio del Gruppo DR e di essere alla guida del brand EVO. È per me una nuova sfida molto stimolante ma soprattutto dalle grandi potenzialità ora che EVO può contare su una gamma totalmente rinnovata e su un network di vendita di oltre 100 qualificati operatori in tutta Italia”.

I prezzi di listino

Per il nuovo EVO Cross 4 il prezzo di listino parte da 24.180 euro, e arriva fino a 29.900 euro chiavi in mano incluse IVA e messa su strada, esclusi solo costi di immatricolazione e IPT.

Per la nuova EVO5 1.5 Turbo benzina invece il prezzo di listino esclusi IPT e costi di immatricolazione è di 19.900 euro. La EVO5 1.5 Turbo benzina/GPL alle stesse condizioni viene venduta a un prezzo di 21.400 euro chiavi in mano.

EVO è una linea low price nata per abbracciare una diversa concezione dell’automobile e della mobilità, non più ispirata da status symbol temporanei e destinati e non durare nel tempo, ma da modelli di semplicità, concretezza, praticità e affidabilità.

Tutti i modelli a combustione EVO rispondono alla crescente esigenza di salvaguardia ambientale. L’utilizzo di un carburante alternativo come il GPL rappresenta oggi una scelta conveniente perché i consumi sono ridotti e il costo del GPL è inferiore rispetto ai tradizionali carburanti.

Le auto EVO hanno un family feeling che le contraddistingue. Linee moderne e piacevoli con connotazioni sportive grazie anche ai cerchi in lega di serie. Tutti gli interni in ecopelle presentano ottime rifiniture ed inserti di design, gli abitacoli sono generosi e accoglienti. EVO è sempre in grado di offire il miglior prezzo senza rinunciare alla qualità, al comfort e alla migliore tecnologia.