Il suv elettrico italiano da meno di 20mila euro

DR EVO Electric è il suv italiano a emissioni zero che tra sconti e incentivi arriva ad un prezzo che scende al di sotto dei 20mila euro, in un momento in cui il mercato automobilistico segna un netto calo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il modello, l’ultimo in ordine di tempo prodotto dalla Casa molisana DR Automobiles, è un suv compatto di 4,14 metri di lunghezza a trazione anteriore. Il suo design è moderno, con un equipaggiamento ultra-completo e l’alimentazione full electric. Sotto la DR EVO Electric si nasconde un motore sincrono che sviluppa 116 cavalli di potenza e 270 Nm di coppia motrice. La sua velocità di punta è di 130 km/h e in accelerazione impiega 4,5 secondi per raggiungere i 50 km/h.

L’autonomia è una delle migliori qualità dell’ultimo suv realizzato dalla DR Automobiles: 300 chilometri grazie ad un pacco batterie a litio ternarie da 40 kWh di capacità energetica. La DR EVO Electric è dotata della modalità Eco che attraverso il Regenerative Braking System, consente alle batterie agli ioni di litio di ricaricarsi parzialmente in fase di decelerazione e frenata.

Utilizzando un caricatore da 6,6 kW di assorbimento, i tempi di rigenerazione delle batterie sono di soli 40 minuti, dal 15% all’80%. Con una presa domestica, invece, i tempi sono stimati in circa 8 ore. Non mancano gli elementi speciali, presenti di serie: dai cerchi in lega alla vernice metallizzata, passando per il terzo stop a LED e i fendinebbia dotati di funzione cornering. La strumentazione degli interni prevede un display hd con touchscreen da 8 pollici, il computer di bordo e la funzione Mirrorscreen disponibile sia per Android Auto che per Apple CarPlay.

Il suv DR EVO Electric, tra gli altri, è dotato anche di sistemi come il Cruise Control, il sistema antifurto perimetrale e il Parking Assist System a 8 sensori. L’allestimento di serie include i rivestimenti in ecopelle con inserti in carbon look e il climatizzatore automatico.

Il tutto ad un prezzo inferiore ai 20mila euro. Fino al 30 aprile, sommando ecobonus statale e contributo dei concessionari, è possibile acquistare un esemplare di EVO Electric per la somma di 19.900 euro, anziché i 29.900 euro del listino base. Il prezzo diventa inferiore di qualche migliaio di euro per chi vive in regioni, come la Lombardia, che erogano gli incentivi locali.