Fonte: Ufficio Stampa DR Automobiles DR Auto unisce le forze con Baic: nuovo accordo con la Cina

DR Automobiles continua a crescere e getta le basi per un futuro ancora più solido. L’azienda molisana ha stretto un nuovo importante accordo di collaborazione con Baic, colosso dell’industria automotive e quarto gruppo per volumi di vendite complessivi in Cina. La partnership, già iniziata lo scorso anno, sarà rafforzata nel prossimo futuro. Per DR, quindi, ci sarà la possibilità di sviluppare nuovi modelli, arricchendo la gamma e penetrando in nuovi segmenti di mercato.

Un futuro solido per l’azienda italiana

Il segreto del successo dell’azienda italiana è legato ad accordi con partner cinesi come Chery e Jac. Per continuare a crescere, però, serve una partnership ancora più forte. La collaborazione tra DR Auto e Baic porterà a un importante rafforzamento della gamma di veicoli dell’azienda italiana, con nuovi modelli che andranno ad arricchire l’offerta e sostenere la crescita delle vendite in tutta Europa.

L’accordo stretto con Baic, infatti, prevede un rapporto di esclusiva per il mercato europeo. Tale accordo è finalizzato alla progettazione, allo sviluppo e alla produzione di nuovi modelli (derivati da progetti di Baic) per l’Europa. Questi modelli saranno poi commercializzati con i vari brand di DR Automobiles arrivando sul mercato italiano oltre che su altri mercati dove l’azienda è presente. DR e Baic hanno già iniziato a collaborare lo scorso anno.

Dalla partnership sono nati progetti come la Evo 5, ultima arrivata dalla rinnovata gamma del brand Evo, e l’Ickx K2, modello con cui l’azienda italiana debutta nel settore premium delle quattro ruote. Nel corso dei prossimi anni, la collaborazione porterà al lancio di svariati nuovi progetti. L’obiettivo è crescere, raggiungendo nuovi mercati e arricchendo l’offerta di modelli dei vari brand aziendali. Il ruolo di Baic per il raggiungimento di questi target sarà chiave.

Vendite record

La nuova collaborazione con Baic rientra in una strategia più ampia di DR Automobiles che punta a crescere in modo significativo in tutta Europa. Il mercato principale resta quello “di casa”. Come confermano i recenti dati di vendita in Italia, infatti, DR sta riscuotendo un enorme successo sul nostro mercato. Per la Casa molisana, infatti, il primo semestre del 2023 si è chiuso con oltre 16.000 unità immatricolate e con un incremento del +70% rispetto ai risultati ottenuti nello stesso periodo dello scorso anno.

Il market share dell’azienda in Italia ha superato il 2%. I target aziendali sono, però, ancora più ambiziosi. Come annunciato lo scorso anno, infatti, DR punta a raggiungere il 4% del mercato italiano, superando importanti realtà del settore delle quattro ruote ed affermandosi come un nuovo punto di riferimento per gli automobilisti italiani nel giro di pochi anni. Si tratta di un obiettivo ambizioso ma che sembra essere sempre più alla portata dell’azienda.

Nel frattempo, la Casa continuerà ad espandersi in Europa, incrementando il suo raggio d’azione e raggiungendo nuovi mercati. Per sostenere questa crescita, naturalmente, la partnership esclusiva con Baic sarà fondamentale, permettendo a DR di contenere i costi e velocizzare l’aggiornamento della gamma, seguendo così le nuove tendenze del mercato delle quattro ruote in Italia e, più in generale, in Europa.