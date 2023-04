DR 7.0, il nuovo wide SUV della gamma con motore turbo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: DR Automobiles 7.0 è il nuovo SUV della gamma DR: anche a GPL

Sette posti, cambio automatico e motore turbo: questo è DR 7.0, il nuovo wide SUV della gamma DR, che presenta la più ricca dotazione di serie. Un vero e proprio concentrato di design, comfort e tecnologia, che pone grande attenzione all’ecosostenibilità e ai consumi, grazie al sistema Thermohybrid.

Gli interni

La nuova DR 7.0 mostra tutti i comandi a portata di mano per gli occupanti, offre infatti una grande plancia ergonomica dalle linee essenziali, elegante e funzionale. Lo spazio interno è ampio per tutti i sette passeggeri, grazie all’eccellente design dell’abitacolo, che permette di gestire ogni viaggio in assoluta comodità.

I sedili, rivestiti in ecopelle con dettagli traforati, garantiscono un ottimo comfort. Quelli anteriori sono anche riscaldabili. L’auto vanta un ampio tetto panoramico con apertura e chiusura elettrica del parasole. Con una semplice pressione sul pulsante apposito, l’abitacolo si trasforma in un ambiente luminoso e ancora più confortevole. Per quanto riguarda lo spazio, i sedili posteriori sono abbattibili in diverse combinazioni. L’auto risulta comoda e spaziosa, la seduta posteriore dona un confort ottimale anche nei lunghi tragitti.

Le dotazioni di serie

Tra gli equipaggiamenti offerti di serie dalla Casa, ci sono lo Smartphone Wireless Charger, comodo caricatore wireless che consente di caricare lo smartphone senza l’utilizzo di un cavo, la tecnologia Keyless, grazie alla quale il veicolo può essere aperto semplicemente premendo il pulsante sulla maniglia, e l’accensione e lo spegnimento tramite Start and Stop.

Il climatizzatore automatico bi-zona di seconda generazione permette al conducente di monitorare in tempo reale la temperatura interna e una regolazione indipendente su entrambi i lati. Il cruscotto LCD da 7 pollici è il più grande della sua categoria e offre un’area di visualizzazione più ampia rispetto al tradizionale cruscotto LCD da 4-5 pollici.

C’è da dire che la nuova plancia è elegante e tecnologica, tutti i comandi sono a portata di mano. Lo schermo LCD Soft-Touch da 12,3” offre il sistema di Infotainment in grado di supportare Android Auto e Apple Car Play.

Tra le tecnologie di ultima generazione, c’è anche quella che permette l’apertura e la chiusura del bagagliaio in maniera automatica e da remoto. Il wide SUV è inoltre dotato di telecamere panoramiche a 360°: il semplice passaggio tra la vista panoramica e le viste indipendenti delle quattro telecamere consente di avere un controllo in tempo reale dell’ambiente circostante. I fari anteriori a Led si aggiungono alle luci diurne e al terzo stop. Garantiscono un fascio di luce più ampio e una maggiore luminosità.

Sistemi di sicurezza

Il nuovo SUV DR 7.0 è dotato di 6 airbag: 2 frontali anteriori, 2 laterali anteriori, 2 a tendina. L’ESP garantisce una migliore stabilità delle ruote e delle prestazioni di sterzo, integrando caratteristiche quali ABS, EBD e TCS per una sicurezza garantita.

Quando si parte in salita, l’HHC (Hill Hold Control) impedisce automaticamente al veicolo di scorrere all’indietro, l’HDC (Hill Descent Control) mantiene costante la velocità nelle discese ripide, senza che il conducente debba agire su acceleratore e freno, in tutta sicurezza. L’auto è dotata, come tutti i veicoli moderni, del sistema TPMS, che monitora automaticamente la pressione degli pneumatici in tempo reale durante la guida.

Motorizzazioni e prezzi

DR 7.0 è disponibile in gamma nella versione Turbo con cambio Automatico DCT a benzina a partire da 32.900 euro, e nella variante Turbo, sempre con cambio automatico DCT a Benzina/GPL a partire da 34.400 euro.