Doppio record per Aston Martin Vantage Roadster

Aston Martin, bolide da 510 cavalli: performance e piacere di guida

Aston Martin Vantage Roadster è il nuovo modello che verrà lanciato a fianco alla versione Coupé (presentata nel 2018), che vedremo a partire dal secondo semestre di quest’anno.

L’auto quindi non è ancora sul mercato eppure ha già stabilito due record eccezionali, il primo ‘da aperta a chiusa’ in 6.7 secondi e poi un ottimo scatto da 0 a 100 km/h in soli 3.7 secondi. La capote in tela della nuova Aston Martin è dotata di un meccanismo di ripiegatura inedito che la Casa stessa definisce ‘a zeta’ e che ne garantisce un funzionamento veramente rapidissimo, come abbiamo detto infatti in 6.7 secondi si abbassa e in 6.8 si solleva anche in movimento, andando ad un massimo di 50 km/h di velocità. Questo è un vero e proprio valore da primato, il migliore di qualsiasi altra roadster.

La nuova Aston Martin Vantage Roadster affiancherà la versione coupé presentata nel 2018 e con essa condivide infatti le elevate prestazioni. Il motore eccezionale è un V8 4.0 in grado di erogare 510 cavalli di potenza e 685 Nm di coppia, che permette uno scatto di accelerazione 0-100 km/h in soli 3.7 secondi e di arrivare a toccare una velocità massima di 307 km/h a capote chiusa.

La versione Roadster di questa splendida Aston Martin Vantage ha gli stessi controllo dinamico della stabilità, smorzamento adattivo, differenziale posteriore elettronico e gestione vettoriale della coppia della versione Coupé. Sono stati apportati però dei nuovi perfezionamenti dinamici, tra questi ad esempio nuovi ammortizzatori posteriori e una versione personalizzata dell’Adaptive Damping System e dell’ESP.

La nuova Aston Martin è perfettamente a suo agio sia nella guida su strada che in pista, la regolazione Sport, Sport+ e Track è studiata appositamente per la Vantage Roadster e offre al conducente un perfetto controllo del carattere frizzante e dinamico del veicolo. Nel momento del lancio della vettura verrà svelata anche la nuova gamma di opzioni studiate e introdotte per Vantage. Aston Martin, in occasione dei 70 anni, ha creato una nuova griglia a palette come opzione in sostituzione alla griglia hunter ispirata alla pista e già presente sulla versione Coupé della Vantage.

Tra i vari optional troveremo anche i cerchi in lega con differenti finiture e il cambio manuale a 7 marce. La gamma Vantage di Aston Martin ha prezzi di listino che partono da 157.300 euro (non di certo per tutti i portafogli). La nuova Vantage Roadster verrà lanciata sul mercato nel secondo trimestre del 2020, manca pochissimo e scopriremo la nuova vettura dei record.