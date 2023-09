Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Lancia tornerà a vendere auto in Francia dal 2024

Era il 2017 quando il Gruppo FCA, poi diventato Stellantis a seguito della fusione con PSA, decise di ridurre progressivamente il raggio d’azione di Lancia. Lo storico marchio italiano, fondato a Torino nel 1906, per effetto di questa decisione, abbandonò progressivamente tutti i mercati europei, continuando le vendite della sua Lancia Ypsilon, oramai unico modello in gamma, solo in Italia.

Con Stellantis, però, il futuro di Lancia è cambiato. Per il marchio sono in arrivo diversi nuovi modelli, con un vero e proprio restyling che andrà a trasformare la gamma. La nuova strategia di Lancia, infatti, prevede il ritorno sul mercato europeo, oltre ai confini italiani. La ripartenza del marchio avverrà in Francia, storicamente un mercato “forte” per questi modelli.

Si riparte nel 2024

Lo scorso aprile, Lancia ha presentato la concept Pu+Ra, un progetto che anticipa il futuro del marchio. Ora, in attesa del debutto della nuova Lancia Ypsilon, il primo modello della nuova era di Lancia, vengono definiti i prossimi passi della strategia futura del marchio italiano, che ha appena svelato il restyling dell’attuale Lancia Ypsilon.

Il futuro di Lancia è legato all’Europa: la Casa italiana tornerà a vendere al di fuori del mercato nazionale, partendo dalla Francia, già nel corso del 2024. A distanza di ben sette anni dalla scelta di FCA di vendere la Ypsilon solo in Italia, ora il marchio è pronto a percorrere la strada inversa, con un ritorno in grande stile sul mercato europeo.

L’annuncio ufficiale arriva in queste ore, in occasione della presenza di Pu+Ra all’Ambasciata italiana a Parigi. La conferma del ritorno sul mercato francese è stata data dal CEO Luca Napolitano, il manager a cui Stellantis ha affidato il compito di rendere lo storico marchio italiano un nuovo punto di riferimento del settore premium in Europa.

Napolitano ha dichiarato: “Lancia torna in Francia, un Paese che significa molto per il marchio, sia per l’amore per lo stile e il design made in Italy sia per l’importanza del segmento B nel mercato. Vogliamo rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile e fare della Francia uno dei principali mercati europei per il nostro marchi”

La roadmap per il futuro del marchio

I piani per il futuro di Lancia sono oramai definitivi: la Casa farà il suo ritorno sul mercato europeo e i suoi modelli saranno commercializzati in sei nuovi mercati oltre all’Italia.

La strategia di crescita prevede l’apertura di 70 nuovi concessionari in altrettante città europee, con un focus sulle vendite online per raggiungere una clientela giovane e digitale. Gli showroom offriranno, secondo l’azienda, una nuova “esperienza immersiva” e avranno il compito di presentare il marchio oltre che i nuovi modelli.

Il nuovo piano di Lancia parte con il debutto della Nuova Ypsilon, attesa sul mercato nel corso del 2024. La city car sarà realizzata sia in versione benzina che in versione elettrica. Successivamente, Stellantis già prevede la realizzazione di altri due modelli Lancia, uno per il 2026 e uno per il 2028. Entrambi i modelli saranno al 100% elettrici.

In particolare, nel 2026 è atteso il debutto della nuova ammiraglia Lancia Gamma a cui farà seguito, nel 2028, il ritorno sul mercato di un’icona del mondo delle quattro ruote, la Lancia Delta. Entrambi i progetti saranno realizzati a partire dalla piattaforma STLA Medium. Per il momento, però, non sono ancora disponibili dettagli aggiuntivi su questi progetti.