Dodge Challenger SRT Super Stock, il prezzo della supercar da 807 cavalli

Dodge presenta la Challenger SRT Super Stock 2020, la supercar da 807 cavalli che la Casa statunitense lancerà sul mercato entro la fine dell’anno. Una muscle car coupé ad altre prestazioni che verrà proposta a partire da 79.595 dollari, al cambio 67.359 euro. Basata sulla Hellcat Redeye Widebody, la nuova Challenger presenta delle sospensioni sportive a smorzamento adattivo, insieme ad altre parti riviste.

Il pacchetto include un impianto frenante Bembo con cerchi da 18 pollici avvolti in pneumatici 315/40R18 Nitto NT05R sviluppati appositamente per le drag race. Il nuovo bolide di Dodge è dotato di un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri, per un totale di 818 cavalli di potenza e 959 Nm di coppia massima, in totale 10 cavalli in più rispetto alla Hellcat Redeye e 33 cavalli in meno rispetto alla Demon, la versione più estrema delle supercar statunitensi.

Il prestante otto cilindri della nuova Challenger è collegato a una trasmissione automatica a 8 rapporti che consente a questo esemplare di muscle car di accelerare da 0 a 96 km/ orari in 3,25 secondi. Dodge dichiara che il modello è in grado di completare un quarto di miglio in 10,5 secondi a una velocità di 211 km/h, mentre la velocità massima è di 270 km/h.

Con la Challenger, Dodge intende rilanciare ulteriormente il marchio statunitense, dopo il successo ottenuto da Redeye e Hellcat: “Avevo giurato che non avremmo mai più costruito un’altra Demon e infatti non lo faremo – ha dichiarato il dirigente di Dodge, SRT Chrysler, Fiat e FCA North America Timi Kuniskis – ma avevo anche detto che ogni Challenger Hellcat e Redeye sarebbero servite a sostenere il marchio e il nuovo Challenger SRT Super Stock è stato progettato proprio per questo”.

Dodge ai clienti offre una vasta gamma di personalizzazioni per la livrea, con 13 diversi colori e linee a disposizione, mentre gli interni hanno cinque varianti cromatiche: Black, Black/Caramel, Black Ruby Red, Demonic Red e Sepia. Dell’equipaggiamento di serie della nuova muscle car del brand di FCA che ha appena lanciato Ram TRX, il pick-up più potente al mondo, fanno parte il kit “widebody” che comprende anche il differenziale a slittamento limitato con rapporto di trasmissione finale di 3,09.

Dopo aver presentato le Charger e Challenger con il pacchetto speciale dell’esercito USA, Dodge lancia sul mercato la nuova SRT Super Stock 2020. La produzione della muscle car a stelle e strisce partirà in autunno ma le concessionarie degli Stati Uniti inizieranno ad accettare gli ordini già a partire dalla fine del mese di agosto.