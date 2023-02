Diesel e benzina dominano il mercato delle auto usate

Fonte: 123RF In aumento i numeri delle auto usate vendute in Italia

Il mese di gennaio è stato positivo per il mercato delle auto usate, e anche per le immatricolazioni di nuove autovetture. Tiriamo un piccolo sospiro di sollievo, visto che per ora l’inizio del 2023 ci fa ben sperare. Secondo i dati ufficiali dell’ACI i passaggi di proprietà il mese scorso sono stati in tutto 234.458, con un aumento del 10,7% rispetto a gennaio 2022.

Il dato non tiene conto delle minivolture, che sono i trasferimenti temporanei a nome del concessionario, in attesa che la vettura in oggetto venga venduta al cliente finale. Per l’ACI il risultato di gennaio 2023 è molto positivo, nonostante, come sostiene, “si ridimensiona a un più modesto +5,4% in termini di media giornaliera, a causa della presenza a gennaio 2023 di una giornata lavorativa in più”.

In totale possiamo dire che per ogni 100 auto nuove, quelle di seconda mano vendute sono state 192.

I dati dell’ACI: le alimentazioni più vendute sul mercato dell’usato

Secondo i fati forniti dall’ACI per quanto riguarda l’andamento del mercato delle auto usate (qui tutte le informazioni sulla garanzia), tra le alimentazioni preferite dai clienti italiani in vetta ci sono ancora le vetture a benzina e diesel, che detengono a gennaio 2023 una quota pari all’83,4% (considerando che nel 2022 era dell’85,8%).

Si registra però anche un altro dato molto significativo, che vede l’aumento delle vendite di auto ibride a benzina in Italia, che quasi raddoppiano i numeri. Questi particolari modelli raggiungono a gennaio 2023 una quota del 5,2%, che solo un anno fa era pari invece al 3%.

Non male anche l’ascesa del GPL, come abbiamo visto anche sul mercato del nuovo. Aumentano infatti le vendite di auto usate bifuel benzina/BPL, registrando un ottimo +74% e una quota che passa dal 4,5% del 2022 al 7,1% del 2023, quindi per il momento molto positiva.

Sono le auto elettriche quelle che registrano la peggior performance, ma del resto – in generale – l’interesse per i modelli a zero emissioni in Italia è ancora molto marginale, gli automobilisti sono spaventati dall’autonomia limitata, dalla scarsità di colonnine di ricarica e dai prezzi ancora decisamente troppo alti per l’utente medio.

Le auto usate elettriche quindi, secondo i dati ACI, registrano una flessione del 15,7%, e passano dallo 0,5% di gennaio 2022 allo 0,4% di gennaio 2021.

Per quanto riguarda le minivolture, le vetture alimentate a diesel hanno il primato su tutte, con il 52,6% di quota 2023, contro il 53,5% di gennaio 2022. A questi modelli si contrappongono invece i modelli ibridi a benzina, che vedono un grandissimo aumento – pari al 90,7% – e una quota in crescita dal 3,6% al 5,9%. Stesso discorso vale per le alimentazioni bifuel benzina/GPL, che passano dal 4,1% al 7,3%, per un aumento totale pari addirittura al 107%.

I dati sulle radiazioni

La radiazione è il procedimento che consente all’automobilista di ottenere la cancellazione della sua auto dal PRA, il Pubblico Registro Automobilistico.

I dati in questo caso sono ancora troppo bassi a gennaio 2023, il tasso sostituzione è infatti pari a 0,68: questo significa che per ogni 100 auto nuove ne sono state cancellate dal registro solo 68. Il mese di gennaio 2023 ha visto un calo del 15% nel numero di radiazioni rispetto allo stesso mese del 2022, che se consideriamo la differenza nei giorni lavorativi arriva a un -19,1%.