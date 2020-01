Le dieci migliori auto usate più facili da vendere

editato in: da

Le 10 auto usate più sicure

Terminato il 2019 abbiamo visto insieme differenti classifiche delle auto più vendute, quelle di maggiore successo, anche a seconda della tipologia di motorizzazione o ancora del modello, del segmento e molto altro.

Una delle top ten molto interessanti che non abbiamo ancora visto e che ha stilato per noi AutoUncle è quella delle auto usate più vendute nel 2019, la grande sorpresa di questa classifica è l’auto che si trova al primo posto: siamo abituati infatti a vedere Fiat Panda sempre in cima e invece in questo caso è stata spodestata.

Al primo posto, per numero di esemplari venduti, c’è infatti la sorella maggiore Fiat 500. Si tratta di esemplari antecedenti al restyling del 2015. Questa prima versione è l’erede di quella ‘storica’ a tutti gli effetti, dal punto di vista stilistico. La nuova 500 fu presentata come una piccola auto alla moda per tutti e tutt’oggi è considerata tale. Il prezzo di una 500 usata può essere anche di meno di 10.000 euro.

Al secondo posto troviamo Fiat Panda. In sei anni, la terza generazione ha superato un milione di esemplari costruiti. Il successo di Panda non è diminuito per niente lo scorso anno, ad ottobre, era già a quota 100mila unità vendute in tutto, in Italia, dall’inizio del 2019. Grande rimonta nella seconda metà del 2019 per la Fiat 500X, che quindi, da terza classificata, rende il podio della nostra top tutto italiano.

Il 2020 sarà l’anno del rilancio della Lancia Ypsilon, il modello in vendita oggi sarà rivisto e potenziato con l’introduzione del motore 1.0 Firefly a tecnologia micro ibrida a 12V. Alla fine del 2022 dovrebbe arrivare la nuova Lancia Ypsilon, con inizio delle vendite nel 2023, un modello rivoluzionario su piattaforma CMP del gruppo PSA.

Al quinto posto della classifica delle auto usate più vendute c’è la Tipo, un altro modello Fiat. Nell’usato è venduta principalmente nella versione a 4 porte, ha avuto il merito di coprire un segmento lasciato vuoto da qualche anno all’interno della gamma, dopo l’uscita di scena della Bravo. Al sesto posto invece troviamo una francese, la Renault Clio nella sua quarta generazione.

Settimo posto per la Fiat 500L, troviamo poi a sorpresa Jeep Renegade, auto più costosa della top ten e anche la più recente, si tratta infatti di modelli dello scorso anno. Per quanto riguarda poi la reginetta di Volkswagen, la Golf, presentata oggi nell’ottava generazione, la versione attualmente in commercio ha avuto un calo nelle vendite dell’usato nel 2019, tanto da finire al nono posto. Ciò potrebbe essere legato alla tematica del dieselgate. Chiusura ancora italiana con la Fiat Grande Punto, la più economica in classifica.