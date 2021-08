Le dieci auto usate più vendute in Italia

editato in: da

Le 10 auto usate più sicure

L’industria automobilistica è da sempre una certezza nel nostro Paese, e lo dimostra anche la grande passione che gli italiani da sempre dimostrano per il mondo delle auto e dei motori, un legame puro, che dura da secoli.

Nonostante con gli anni i mezzi di trasporto pubblici si siano evoluti, si utilizzano infatti sempre più treni e aerei (soprattutto per chi parte per le vacanze estive), l’auto resta sempre la preferita, oggi ancor più forse anche a causa dei cambiamenti avvenuti con la pandemia di Coronavirus e le regole del distanziamento sociale. Non solo auto nuove ma anche usate, l’Osservatorio BrumBrum ha realizzato di recente uno studio che ci ha permesso di conoscere la classifica delle vetture usate più vendute in Italia, le preferite.

Come è stata realizzata la graduatoria? Sono stati raccolti tutti i dati e le informazioni sulle vendite di auto a maggio e a giugno 2021, prendendo in considerazione quei modelli caratterizzati dal maggior aumento di vendite rispetto a quella che era la media dei mesi precedenti.

E allora partiamo dagli ultimi posti di questa Top Ten, dove troviamo Kia Carens, la piccola ma tanto amata Citroen C2, ci sono poi la Citroen DS4, la Lancia Musa e la Citroen Xsara Picasso, famosissima vettura del brand. Guardando invece la Top 5, troviamo al quinto posto la Volvo XC90, SUV imponente e molto confortevole per i viaggi, quarta posizione invece per la Megane Sporter. Il podio è occupato dalla Jaguar X-Type sul terzo gradino, storico modello della Casa britannica, secondo posto per BMW Serie 2 Active Tourer e primissima posizione, in vetta alla classifica, per Renault Captur, grandioso B-SUV di successo in Italia.

Per quanto riguarda la tipologia di motorizzazioni preferite dagli italiani che decidono di comprare un’auto usata, possiamo dire (secondo lo studio) che il 47% del totale di queste vetture è alimentato a gasolio, il dato dimostra quanto l’alimentazione diesel su questa tipologia di mercato vada ancora molto forte. Approfittiamo per ricordare che a partire dal 2 agosto il Mise ha riaperto la piattaforma dedicata alla richiesta dei Bonus auto, una parte dei fondi è stata destinata anche all’Ecobonus per i veicoli usati.