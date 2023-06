Le dieci auto più vendute in Italia a maggio 2023

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: 123RF Mercato auto Italia: le auto più vendute a maggio 2023

Quali sono le auto più vendute in Italia a maggio 2023? Lo vediamo subito. I numeri sono in salita, ormai da mesi assistiamo a una progressiva ripresa di tutto il comparto, che ha sofferto parecchio della crisi dalla pandemia in poi.

Le immatricolazioni del mese scorso sono state in tutto 149.411, il 23,1% in più rispetto allo stesso mese del 2022. Lo smaltimento degli ordini arretrati e la maggior disponibilità di prodotto sono tra i fattori che hanno determinato il maggior successo. Vediamo quali sono le auto più vendute in Italia.

La classifica

Al decimo posto troviamo Peugeot 2008. Modello che, fin dal lancio di inizio 2020, è stato apprezzato grazie al suo stile, che gli ha permesso di divenire una vettura di successo del modello, consentendo il raggiungimento di importanti traguardi commerciali e di critica, sia a livello europeo che italiano. Un’auto che ritroviamo spesso sul podio delle vendite dei SUV in Europa e Auto Europa 2021.

Quest’anno Peugeot 2008 entra in una nuova dimensione, grazie al suo design ancor più SUV e ai dettagli distintivi del nuovo corso stilistico della Casa del Leone: nuovo logo, nuova firma luminosa LED a 3 artigli, di serie su tutta la gamma e integrata perfettamente nel design inedito del frontale. Il debutto della nuova variante del SUV è previsto per il mese di settembre 2023.

Nona posizione della classifica delle auto più vendute in Italia per Volkswagen T-Roc, che oggi cambia aspetto rispetto al passato, sia dentro che fuori. L’unica novità che non è ancora arrivata in gamma, nonostante qualcuno la aspettasse, è la versione elettrica. I motori sono sempre gli stessi, ma tutto il resto è stato aggiornato, a partire dalla tecnologia di bordo. La nuova T-Roc porta avanti la storia di successi del crossover carismatico della gamma Volkswagen.

Fiat 500X occupa invece l’ottavo posto della top ten delle auto più vendute oggi in Italia, si tratta di una delle vetture più amate della Casa torinese negli ultimi anni, tra i crossover più venduti. Oggi Fiat si prepara a dirle addio per sempre e a lanciare sul mercato un nuovo SUV compatto, che possa essere definito come degno erede di uno dei modelli diventato ormai un’icona. Nonostante questo, Fiat 500X è stata una delle aut più amate a maggio. Lo scorso anno avevamo visto un piccolo restyling, nessuno stravolgimento, solo qualche piccola miglioria. Presto invece il SUV compatto torinese uscirà di scena per fare posto a un modello che ancora non conosciamo.

Toyota Yaris in settima posizione, e la Casa ha annunciato una serie di importanti novità che andranno a rafforzare ulteriormente la gamma Yaris Hybrid, aumentando l’attrattività sul mercato di un modello che non ha certo bisogno di presentazioni, e che si è dimostrato di grandioso successo per il marchio, sin dal lancio. Un importante numero di miglioramenti in termini di prestazioni, sicurezza e design darà la possibilità alla nuova Yaris di rimanere ai vertici della categoria nel segmento B, tra i più competitivi.

Troviamo poi al sesto posto Ford Puma, crossover di ispirazione SUV della Casa dell’Ovale Blu, in grado di coniugare un design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e presente a listino anche con l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt, per un’ottima efficienza nei consumi e prestazioni ottimali.

Toyota Yaris Cross, la versione crossover dell’icona Yaris, a metà della top ten delle auto più vendute in Italia a maggio 2023. Lanciata nel 2021, realizzata per seguire le esigenze dei clienti europei e rappresenta il perfetto connubio tra la ricca esperienza e il know-how di Toyota nella progettazione di auto da città e SUV.

Segue le orme della Yaris tradizionale, ereditandone le caratteristiche chiave della berlina che massimizzano lo spazio interno e la praticità.

Peugeot 3008 a un passo dal podio, si trova infatti in quarta posizione, e da tempo ha conquistato il titolo di leader nel mercato degli sport utility compatti. Non è tutto, si tratta anche del primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno. La Casa lo ha recentemente rinnovato, il SUV si mostra con il suo nuovo design, una nuova tecnologia e il concetto di Power of Choice tipico del brand.

Il podio delle auto più vendute

Ed eccoci sul podio, dove al terzo posto troviamo Lancia Ypsilon. Il Gruppo Stellantis, a capo di brand del comparto di grande rilievo a livello internazionale – come Lancia appunto – nel 2022 è stato incoronato come leader in Italia nel mercato dei veicoli LEV, quelli a basse emissioni con la spina. In un mercato che vive ancora in uno scenario complesso, Stellantis rafforza la sua supremazia in tutti i più rilevanti segmenti di mercato e i brand che ne fanno parte, lo stesso vale per Lancia Ypsilon.

Come ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, il 2022 è stato ancora un anno da record per Lancia Ypsilon. “Dopo quattro generazioni, più di 3 milioni di unità vendute, 36 serie speciali, la fashion city car di casa Lancia si conferma leader del suo segmento in Italia, rimane la seconda vettura più venduta in assoluto del mercato e raggiunge la miglior quota di sempre. Decisamente una vettura dei record, con 38 anni di successi alle spalle e sul podio del segmento B per 11 anni consecutivi”. E oggi il suo successo continua.

Al secondo posto troviamo Dacia Sandero, tra i modelli di maggiore successo della Casa rumena, sin dal momento del lancio. L’apprezzamento da parte dei clienti continua, in Italia come in tutta Europa, sia grazie alle sue linee e all’estetica apprezzabili, che grazie al prezzo.

Da sempre il marchio Dacia infatti è riconosciuto per i prezzi di listino low cost, alla portata di tutti. Aspetto che rappresenta un forte vantaggio competitivo.

Ed eccoci in vetta, il nome dell’auto più venduta in Italia a maggio 2023 non ci sorprende: ancora una volta la preferita dagli italiani è Fiat Panda, che anche lo scorso anno è sempre stata la preferita. È ancora oggi il modello più amato nel Bel Paese, la superutilitaria più famosa in Italia, la cui prima serie è stata prodotta nel 1980, detiene la vetta della classifica da oltre 11 anni, quando ha superato la Fiat Punto nelle scelte degli italiani.