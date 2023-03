Le dieci auto più vendute in Italia a febbraio 2023

Fonte: 123RF La classifica delle auto più vendute a febbraio 2023 in Italia

Anche il mese di febbraio in Italia si caratterizza per una leggera ripresa, sono state vendute in tutto 130.365 auto, registrando una crescita rispetto allo stesso mese del 2022 pari al 17,5%. Vediamo quali sono i modelli preferiti dagli italiani.

La classifica

Al decimo posto troviamo Ford puma, con 2.552 immatricolazioni totali in Italia. È il crossover di ispirazione SUV della Casa dell’Ovale Blu, in grado di coniugare un design degli esterni dalle linee sinuose, la maggior capacità di carico della categoria e presente a listino anche con l’innovativa motorizzazione EcoBoost Hybrid. L’avanzata tecnologia Ford EcoBoost Hybrid con batterie a ioni-litio da 48 volt garantisce l’efficienza nei consumi e le prestazioni di ottimo livello. Questa motorizzazione integra perfettamente l’assistenza alla coppia elettrica con un motore a benzina EcoBoost 1.0 a tre cilindri, per erogare fino a 155 CV.

Renault Captur è al nono posto della graduatoria delle auto più vendute in Italia a febbraio 2023, con un totale di 2.652 unità vendute. Si tratta del B-SUV straniero più venduto in Italia dal 2013. La sua nuova versione è stata totalmente trasformata con nuovo look da SUV, design più atletico e linea di cintura rialzata. Mostra anche linee più decise e espressive, una miglior qualità degli esterni e la nuova firma luminosa C-Shape.

Ottava posizione per Dacia Duster, con 2.813 immatricolazioni in Italia a febbraio. Una delle auto di maggiore successo in Italia, sia per il suo design piacevole che per il suo prezzo competitivo, una caratteristica che da sempre contraddistingue tutti i modelli della Casa.

Citroen C3 è al settimo posto tra le auto più vendute in Italia il mese scorso, totalizza 3.108 immatricolazioni a febbraio 2023. È una delle best seller del marchio francese, che ha conquistato una larga fetta di mercato grazie alla sua personalità, al suo fascino, alla sua praticità e al benessere a bordo.

Sesto posto per Toyota Yaris Cross, con 3.469 immatricolazioni in tutto. Lanciata nel 2021, viene sviluppata per seguire le esigenze dei clienti europei e rappresenta il perfetto connubio tra la ricca esperienza e il know-how del brand nella progettazione di auto da città e SUV. Segue le orme della Yaris tradizionale, nominata Car of the Year 2021 in Europa, ereditandone le caratteristiche chiave della berlina che massimizzano lo spazio interno e la praticità: il powertrain Full Hybrid Electric di quarta generazione, i più alti standard di sicurezza con il Toyota Safety Sense di secondo livello e un vero carattere di divertimento alla guida.

Il SUV compatto Volkswagen T-Roc ha venduto in tutto 3.652 unità a febbraio 2023, si piazza così esattamente a metà classifica, al quinto posto. Il design degli esterni è stato sapientemente affinato proprio lo scorso anno, differenti dettagli sono stati modificati per evidenziare in modo ancora più incisivo il suo inconfondibile carattere da crossover. L’auto presenta fari a LED e gruppi ottici posteriori oscurati di serie. A richiesta sono invece disponibili gli innovativi fari a LED Matrix IQ.LIGHT e anche un listello illuminato nella calandra, oltre ai gruppi ottici posteriori di nuova concezione con indicatori di direzione dinamici.

Jeep Renegade a un passo dal podio: 3.953 immatricolazioni per una delle più amate della Casa, che fa parte del Gruppo Stellantis. Oggi a listino anche nella variante ibrida 4xe.

Il podio

Il podio si apre con Fiat 500, al terzo posto con 4.200 immatricolazioni a febbraio 2023 in Italia. Lo sappiamo: si tratta di una delle auto più amate in assoluto, che si contraddistingue per una storia unica che dura ormai da decenni.

Secondo posto per Dacia Sandero, altra vettura low cost del brand, in classifica con 4.573 unità vendute; e al primo posto non poteva che esserci Fiat Panda, la più venduta anche nel 2022, con un totale di 7.985 immatricolazioni nel mese. Ancora una volta è la più amata in Italia.