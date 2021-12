Le dieci auto più vendute in Europa a novembre 2021

Ad aggravare il tutto oggi c’è anche la crisi dei microchip, mancano delle parti fondamentali per la produzione di auto, e così, in una situazione difficoltosa come questa, in cui già le vendite sono ridotte, anche le consegne di nuove auto già acquistate dai clienti sono in ritardo o completamente ferme.

Le immatricolazioni del mese di novembre 2021 sono state il 17,5 % in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, che già era negativo. E purtroppo anche le prospettive per i prossimi mesi non sono per niente ottimistiche. Nella difficoltosa realtà che il mercato auto vive, possiamo dire comunque quali continuano ad essere le auto preferite in Europa. Renault Clio è l’auto più venduta di novembre 2021 in tutto il Vecchio Continente, le immatricolazioni sono state in tutto 16.353.

Nella Top 10 ci sono vetture che stanno ai primi posti già da mesi. Dopo la Renault Clio abbiamo la Dacia Sandero, altro modello del Gruppo Renault, vettura low cost da sempre apprezzata dagli automobilisti europei. Seguono nella classifica Peugeot 208 e 2008, che oggi è la più venduta della Casa del Leone.

Volkswagen T-Roc viene dopo, con dati meno brillanti, ma comunque migliori rispetto al mese di ottobre, superando le 15.000 unità vendute. Fiat 500 al sesto posto, Opel Corsa segue al settimo, con un -30% rispetto a novembre 2020; ottavo posto per la Citroen C3, nono invece per Hyundai Tucson, che continua la sua corsa alla conquista dei clienti europei e raddoppia le vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, momento in cui venne lanciato il nuovo modello. Dacia Duster, infine, guadagna la decima posizione, con 12.351 immatricolazione. Le analisi sono state eseguite da Jato Dynamics, e dalle stesse emerge anche che due sei modelli più apprezzati in Europa fino a pochi mesi fa sono stati oggi duramente colpiti dalla crisi dei semiconduttori: la reginetta Golf e la Toyota Yaris.