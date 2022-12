Le dieci auto ibride più comprate in Italia

Fonte: Ufficio stampa Stellantis Jeep Compass e Renegade in cima alla classifica delle 10 auto ibride Plug-in più vendute in Italia

Nonostante buona parte dell’attenzione interna ai principali costruttori sia tutta rivolta alle elettriche, le più popolari e più vendute oggi sono le auto ibride. Basti pensare che da sole si sono prese il 33,8% delle vendite totali in Italia nei primi nove mesi dell’anno, segno che piacciono e convincono, nonostante lo spettro dei veicoli a batteria finirà per dominare di qui a qualche anno.

Auto ibride, un successo nel 2022

Da una parte ci sono le cosiddette Mild Hybrid, le “ibride leggere”, quelle auto dotate di un motore a combustione interna e di un’unità elettrica che lo supporta e da cui dipende. Dall’altra ci sono le ibride Plug-in, ovvero i veicoli dotati di batterie ricaricabili da fonti esterne e di un motore elettrico che è in grado di percorrere diversi chilometri, senza il supporto del propulsore termico. E fra queste due categorie ci sono le Full Hybrid, automobili dotate sì di un motore elettrico capace di far muovere il veicolo a zero emissioni, ma solo per pochi chilometri.

Il 33,8% delle vendite italiane totali dei primi nove mesi del 2022 dicevamo, una fetta di mercato piuttosto cospicua a maggioranza Mild Hybrid, che da sole si prendono il 26,6% del totale. Merito di costi più contenuti soprattutto, e lo dimostra anche il 5% delle ibride Plug-in e il restante 9,1% delle Full Hybrid. Fra le più vendute non poteva che esserci la Fiat Panda, che in questi primi tre trimestri dell’anno ha superato di quasi 9.000 unità vendute lo stesso periodo dell’anno precedente. La seguono rispettivamente la Lancia Y e la Fiat 500, tutte quante con tecnologia Mild Hybrid. Per quanto riguarda invece le ibride Plug-in, dominano i SUV di Jeep, Compass e Renegade, auto che si riconfermano anche nei dati dello scorso novembre.

Le 10 auto ibride più acquistate in Italia a novembre

Compreso l’andamento generale, restringiamo il focus sul mese appena trascorso. Nonostante il problema relativo alla frequente discrepanza fra consumi dichiarati ed effettivi, la tendenza positiva delle auto ibride viene confermata, anzi migliorata ulteriormente da dati che parlano di una quota pari al 39,1% sul totale. Numeri importanti ai quali sono correlati nomi che perlopiù si riconfermano nella categoria dei veicoli ibridi.

Le prime due posizioni sono difatti le medesime, con Fiat Panda a stravincere con oltre 7.000 unità vendute in un solo mese e Lancia Ypsilon a seguire (poco più di 3.000), dominatrici del mercato delle Mild Hybrid a novembre 2022. Sale di una posizione, piazzandosi al terzo posto la Ford Puma scavalcando Fiat 500, che supera due Toyota, Yaris e Yaris Cross (in ordine). Le ultime quattro posizioni del mese sono occupate rispettivamente da Hyundai Tucson, KIA Sportage, Nissan Qashqai e Jeep Renegade.

Come anticipato, è proprio quest’ultima, in versione ibrida Plug-in a capeggiare tale settore, seguita da un’altra Jeep (qui il listino completo), la Compass, e dalla Lynk & Co 01 a completare il podio delle PHEVs. Staccata, ma non di molto, c’è poi Volvo XC40, Ford Kuga, Audi Q3 e MINI Countryman, in ordine. Chiude invece la top 10 delle auto ibride Plug-in più acquistate in Italia a novembre un terzetto composto da BMW Serie 2, Volkswagen Tiguan e Mercedes GLA, nessuna delle quali tocca quota 200 unità vendute, ma tutte che superano, e di molto, i numeri relativi al medesimo periodo analizzato dello scorso anno.