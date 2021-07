Decreto Sostegni Bis: in arrivo nuovi incentivi auto

editato in: da

Nel primo pacchetto di emendamenti che sono stati riformulati al decreto Sostegni Bis, che dovranno essere votati da parte della commissione Bilancio alla Camera, si parla di altri 300 milioni di euro in arrivo per gli incentivi auto.

Bonus che potranno essere prorogati fino alla fine del 2021, si parla di un nuovo rifinanziamento suddiviso in 50 milioni per le auto ibride e elettriche, 200 milioni per veicoli Euro 6 benzina o diesel e infine altri 50 milioni per i veicoli commerciali.

Il rifinanziamento dei contributi per l’acquisto di auto a basse emissioni è necessario ed è stato più volte richiesto a gran voce, visto che buona parte dei fondi che erano già stati stanziati sono stati erogati nei primi mesi dell’anno. Il primo pacchetto di emendamenti al decreto Sostegni Bis è attesto al voto in commissione Bilancio alla Camera proprio a partire da oggi 6 luglio nella nuova elaborazione.

Entro il 25 luglio entrerà in vigore il nuovo decreto, e così i nuovi fondi previsti per gli ecoincentivi all’acquisto di auto meno inquinanti, grazie anche alla rottamazione dei vecchi veicoli, dovrebbe essere suddiviso esattamente in questo modo:

Extrabonus di 50 milioni di euro per tutte le vetture da 0 a 60 g/km di emissioni, le meno inquinanti (elettriche e ibride) sia con che senza rottamazione;

Quanto potrà beneficiare un italiano grazie ai nuovi bonus auto? Per chi compra una vettura con emissioni: