Il debutto di una nuova Fiat

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat Fastback: il prossimo autunno debutta in Brasile

Fiat Brasile risponde al lancio della Volkswagen Nivus, che in Europa è la famosa Taigo, lanciando finalmente un’auto che era stata presentata per la prima volta, sotto forma di concept car, ormai quattro anni fa, nel mese di novembre del 2018. Di che vettura stiamo parlando? Della Fiat Fastback, quella che in America Latina in molti stavano aspettando.

Fiat Fastback in Brasile: com’è fatta

Il nuovo veicolo della Casa si mostra come un SUV di piccole dimensioni e con le forme da coupé. La base meccanica della nuova Fastback è la stessa che viene usata per il modello Pulse, già in commercio. La piattaforma è quindi la stessa, la MLA, che è praticamente l’evoluzione della MP1 che viene usata per la realizzazione della Cronos e della Argo.

Al momento la Casa non ha ancora rivelato le specifiche tecniche ufficiali. Secondo quanto era stato anticipato direttamente da Fiat Brasile e seguendo alcuni dei rumors e delle indiscrezioni circolate sul web in questi anni, il nuovo piccolo SUV Fiat Fastback dovrebbe avere delle dimensioni simili alla Pulse (di grande successo in Brasile): quindi 4,10 metri di lunghezza, 1,77 metri di larghezza e 1,57 metri di altezza, con un passo di 2,53 metri.

La differenza sarà negli sbalzi, che per la nuova Fiat Fastback dovrebbero essere più lunghi all’anteriore e al posteriore, e che la Casa ha realizzato per avere anche la possibilità di equipaggiare il nuovo veicolo per il Brasile con ruote dal diametro maggiore. Come abbiamo detto, l’auto ha le tipiche forme di una coupé, quindi la linea del tetto è inclinata: questo ci fa pensare che, al contrario delle sorelle già nominate, il nuovo SUV molto probabilmente non manterrà la stessa capacità di carico di 370 litri.

Il lancio della nuova Fiat Fastback in Brasile

Ancora nulla di ufficiale, ma pare che l’auto verrà lanciata sul mercato oltreoceano il prossimo autunno, probabilmente nel mese di ottobre. Sempre in base ad alcuni rumors circolati sul web, sappiamo che il nuovo SUV coupé per il Brasile potrebbe essere offerto a listino solo nelle varianti con motori turbo. Questo significa che la nuova Fiat Fastback sarà proposto con l’unità a tre cilindri da 1.0 litri e 130 cavalli di potenza e nell’altra variante, quella più potente, con motore 1.3 e in grado di sprigionare ben 185 cavalli. Il SUV coupé, in base alla tipologia di motorizzazione scelta, potrebbe essere equipaggiato con cambio automatico a sei marce oppure con un CVT.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

L’abitacolo e la tecnologia a bordo

Quello che è quasi certo è che Fiat Fastback non arriverà in Europa, ma sarà un’esclusiva per il mercato sudamericano. In realtà questa è una delle ipotesi più accreditate, ma non ne abbiamo l’assoluta certezza, quindi non ci resta che attendere gli sviluppi ufficiali di Fiat Brasile.

Per quanto riguarda invece gli interni, al momento non è mai stata rilasciata alcuna immagine, quindi non sappiamo come saà l’abitacolo del nuovo SUV coupé. È probabile che sarà molto simile a quello della sorella Pulse, con quadro strumenti digitale da 7 pollici e dotato di un display del sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici. Per quanto riguarda il comfort e lo spazio interno, potrebbe risentirne un po’ vista la conformazione da coupé dell’auto, e quindi la linea del tetto ribassata. Ma sicuramente la Casa fornirà una soluzione ottimale per tutti gli occupanti.