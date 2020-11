Debutto mondiale per la Golf R, la più potente della gamma

editato in: da

Golf R, ecco la versione più potente con 320 CV

Arriva oggi la nuova Volkswagen Golf R, la più potente della gamma, che vanta ben 320 cavalli e 420 Nm di coppia. Con la trazione integrale standard 4Motion, la nuova Golf R può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4.7 secondi, raggiungendo una velocità massima di circa 250 km/h.

Il nuovo sistema di trazione integrale è il cuore della nuova Golf R, si chiama 4Motion con R-Performance torque vectoring. Il retrotreno multilink riprogettato ripartisce la coppia non solo tra avantreno e retrotreno, ma pure fra le stesse ruote posteriori, questa è la vera ‘chicca’. Anche la versione R dell’ottava generazione di Golf è un modello a cinque porte. Le caratteristiche distintive del design includono cerchi in lega da 18 o 19 pollici e pinze dei freni blu, pneumatici ad alte prestazioni, minigonne laterali esclusive, calotte degli specchietti esterni in color cromo opaco, il logo R proiettato sulla strada quando le porte vengono aperte e chiuse e un profilo blu, che si illumina come una striscia a Led quando si accende il motore.

Il fascione in coda è stato ridisegnato e include un ampio diffusore in nero lucido. I doppi scarichi standard hanno terminali controllati da paratie, è possibile scegliere l’impianto Akrapovič di titanio. Troviamo anche uno spoiler in coda che contribuisce al carico aerodinamico. Tre i colori per la carrozzeria: Lapiz blue metallic, Pure white e Deep black pearl effect.

L’equipaggiamento interno della versione R dell’ottava generazione di Volkswagen Golf è stato personalizzato e migliorato. Il guidatore e il passeggero anteriore siedono su sedili sportivi di alta gamma in pelle Nappa nera con elementi in carbon look e accenti blu nelle sezioni laterali. Il volante è sportivo in pelle riscaldato e multifunzionale con design specifico, con paddle DSG di forma ergonomica, cuciture a contrasto blu e un pulsante R per la selezione diretta dei vari profili di guida.

Il motore è il quattro cilindri due litri turbobenzina più potente della famiglia EA888, in grado di erogare 320 CV, venti in più della R precedente, mentre la coppia è cresciuta da 400 a 420 Nm, ed è disponibile tra i 2.100 e i 5.350 giri/min. Grazie alla regolazione del liquido di raffreddamento completamente elettronica, il motore TSI della Golf R vanta una gestione termica molto efficiente. Il 2.0 turbo è abbinato al cambio DSG a sette rapporti e alla trazione integrale. Entro qualche settimana si apriranno gli ordini e verrà reso noto anche il prezzo di listino dell’auto, che arriverà nelle concessionarie italiane all’inizio del 2021.