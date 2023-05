Debutto mondiale per la berlina sportiva Volkswagen ID.7 GTX

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Dopo la ID.4 e la ID.5, la ID.7 sarà il terzo modello della gamma elettrica di Volkswagen a offrire una versione GTX, sinonimo di mobilità elettrica e sportività intelligente.

La presentazione della versione standard della ID.7 è avvenuta circa tre settimane fa, Volkswagen ha lanciato al mondo la sua nuova berlina completamente elettrica per la classe medio-alta. Oggi arriva sul mercato anche la variante più dinamica del modello, l’anteprima mondiale della ID.7 GTX. Equipaggiata con l’ultima generazione di propulsori ID., il sistema di trazione integrale a doppio motore e una serie di elementi di design sportivi, la berlina oggi quindi aggiunge alla sua gamma anche una versione ad alte prestazioni. Il lancio del nuovo modello GTX è previsto per all’IAA Mobility di Monaco di Baviera, il salone sarà aperto dal 5 al 10 settembre 2023.

Svelati i primi dettagli della ID.7 GTX

Nero e rosso significano GTX. All’interno dell’auto troviamo dettagli come le cuciture a contrasto GTX rosse sui sedili, sulla plancia e sulle portiere, che esaltano la sportività del modello. Il design esterno invece è caratterizzato da elementi lucidi neri. Insieme alla finitura standard del tetto nero e ai finestrini oscurati, si tratta di elementi che confermano che anche la prossima ID.7 GTX sfoggerà un aspetto potente e distintivo.

Efficienza e piacere di guida

Come sui precedenti modelli GTX ID.4 e ID.5, il Vehicle Dynamics Manager è responsabile del controllo intelligente del sistema di trazione integrale a doppio motore nella ID.7 GTX. Si tratta in particolare di un software sviluppato internamente da Volkswagen, che mira al raggiungimento della combinazione perfetta di efficienza, dinamica e stabilità di guida.

Il Vehicle Dynamics Manager controlla il gruppo propulsore, ma anche tutti i sistemi di controllo della frenata, dello sterzo e del telaio, in base al profilo di guida che viene selezionato da parte del conducente. Il telaio e lo sterzo della berlina sono stati migliorati sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB e offrono un’ampia gamma tra comfort e sportività, grazie alla possibilità di selezione del profilo di guida. Ciò sottolinea lo status della ID.7 GTX come modello di punta della gamma ID. completamente elettrica.

Il marchio sportivo GTX con i suoi modelli ad alte prestazioni completamente elettrici fa parte dell’offerta Volkswagen da 2 anni. I veicoli dinamici combinano mobilità elettrica, sostenibilità e sportività intelligente. Il loro design sportivo sottolinea anche il carattere speciale e i contenuti di valore dei modelli GTX di alta qualità.

La nuova ID.7

La ID.7 “standard” è apparsa per la prima volta al pubblico a gennaio ed è stata presentata poco meno di un mese fa, una grande Volkswagen elettrica per i viaggi lunghi e per veleggiare silenziosamente in città. Il design aerodinamico punta su linee nette, fluide e decise.

Sul frontale per esempio troviamo un cofano scultoreo e i fari a LED con il sottile listello a LED per le luci diurne e per gli indicatori di direzione integrato nella parte superiore. Altra peculiarità di stile del design della fiancata longilinea è la linea caratteristica sotto la base del finestrino con il “taglio” netto, che conferisce alla silhouette una forte energia positiva. Nella coda, le linee orizzontali evidenziano la larghezza dell’auto.

Un’aerodinamica perfezionata con coefficiente di resistenza aerodinamica di circa 0,23 (in base all’allestimento) è il presupposto per un basso consumo di energia e una grande autonomia. La nuova ID.7 è lunga 4.961 mm. In particolare, il passo lungo 2.966 mm assicura tanto spazio nell’abitacolo. Su richiesta è disponibile un nuovo tetto panoramico intelligente con vetri che passano elettronicamente da trasparenti a oscurati e viceversa.

Gli interni e i sistemi di assistenza alla guida

Nella nuova berlina elettrica Volkswagen ID.7, la strumentazione classica è stata ridotta allo stretto necessario. L’head-up con realtà aumentata di serie svolge la funzione informativa, che proietta dati come la velocità nell’area davanti al conducente e indicazioni interattive virtuali; in questo modo lo sguardo del conducente resta sulla strada e la sicurezza di guida aumenta.

I sistemi di assistenza come il Travel Assist regolano la dinamica trasversale e longitudinale sulle strade a scorrimento veloce. Su richiesta, mediante il Travel Assist, la ID.7 fornisce assistenza per il cambio di corsia in autostrada a partire da 90 km/h, quindi il conducente continua a tenere tutto sotto controllo, ma con meno fatica.

Con la nuova ID.7 diventa più facile anche, infatti con i nuovi sistemi di ultima generazione, la Volkswagen elettrica se ne occupa autonomamente. La berlina EV accoglie il conducente e i passeggeri con un elegante abitacolo completamente riprogettato. Grazie al passo lungo, offre uno spazio generoso sia per i sedili anteriori sia per quelli posteriori. Il dettaglio dominante degli interni della ID.7 è la morbida plancia imbottita davanti al conducente e al passeggero anteriore, che si caratterizza per la chiara struttura orizzontale. Nel design lineare sono integrati gli elementi decorativi opzionali illuminati da luci soffuse e la fascia orizzontale delle bocchette di ventilazione.

La propulsione

La ID.7 è disponibile oggi nelle versioni di allestimento e motorizzazione Pro e Pro S (in arrivo come abbiamo visto la GTX), si tratta del primo modello MEB con una nuova trazione sviluppata da Volkswagen. Il sistema è costituito dal motore elettrico da 210 kW (286 CV) dal cambio monomarcia a 2 stadi e dall’inverter a modulazione di larghezza di impulso.

Per la ID.7 sono disponibili due versioni di batteria: una da 77 kWh, con potenza di ricarica DC 170 kW e una più recente batteria Volkswagen con una capacità di 86 kWh e potenza di ricarica DC di 200 kW. Una nuova gestione termica assicura che la batteria sia precondizionata prima della sosta per la ricarica, il precondizionamento inizia automaticamente con la guida a destinazione attiva verso una colonnina di ricarica. Secondo le prime stime interne, con una ricarica completa la ID.7 Pro percorrerà fino a circa 615 chilometri, la ID.7 Pro S fino a circa 700 chilometri.

Nel secondo semestre 2023, nello stabilimento tedesco di Emden, inizierà la produzione in serie della nuova Volkswagen ID.7 per l’Europa e l’America del Nord. Il lancio del nuovo modello di punta ID. sul mercato europeo è previsto per l’autunno; l’inizio della prevendita è pianificato per l’estate. Sempre nel 2023 la ID.7 sarà introdotta anche in Cina. Nel 2024 seguirà l’introduzione sul mercato dell’America del Nord.