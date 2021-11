Il debutto in Europa del SUV di lusso cinese

Di auto elettriche cinesi parliamo spesso, sono tante le Case che stanno proponendo nuovi modelli sul mercato locale, ma oggi la voglia di questi brand è sempre più quella di oltrepassare i confini e cercare di raggiungere anche i nostri territori, la clientela del Vecchio Continente.

Abbiamo visto in passato BYD, ma anche Xpeng e NIO, con le loro auto elettriche di successo. Oggi è la volta di Hongqi, marchio di cui abbiamo già parlato e analizzato la produzione, che presto arriverà anche in Italia e che ha iniziato le vendite in Europa. Il primo Paese in cui il suo nuovo maxi SUV E-HS9 è sbarcato è la Norvegia, ma l’azienda conta di espandersi quanto prima. Hongqi ha una longeva esperienza nel settore auto, è stata fondata nel 1958 ed è infatti la Casa automobilistica cinese più antica di tutte. Fa parte del Gruppo FAW e oggi si lancia in Europa.

Il SUV lo avevamo già visto, era stato presentato infatti lo scorso anno, nel mese di ottobre, in occasione del Salone dell’Auto di Pechino. Dalle dimensioni imponenti e un lusso senza eguali, l’auto è pronta a stupire anche la clientela del Vecchio Continente. Dando uno sguardo al frontale, possiamo notare una certa somiglianza con BMW X7 e iX (l’auto della Ferragni). Una particolare linea rossa verticale divide la parte anteriore in due parti, il veicolo arriva a 5,21 metri di lunghezza (dimensioni non comuni), vanta grosse ruote con cerchi da 21 pollici e tetto nero a contrasto.

Grande lusso nell’abitacolo, che presenta finiture raffinate, sedili in pelle color granata, diversi display per una tecnologia di ultima generazione. Il SUV Hongqi E-HS9 è disponibile a quattro, sei e sette posti e in due differenti versioni di potenza (i motori elettrici sono sempre due e quindi le ruote motrici quattro): la prima eroga 436 CV e 350 Nm di coppia, la seconda vanta una potenza complessiva di 550 CV, 450 Nm e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi.

Arriverà presto in Norvegia, con prezzi di listino che molto probabilmente partiranno da 60.000 euro. Al momento non conosciamo ancora le tempistiche di commercializzazione, ma saranno sicuramente chiarite a breve, e forse entro la fine dell’anno potremo vedere il SUV elettrico cinese in Europa.