Debutta il nuovo e avanguardistico concept di Audi

Fonte: comunicato stampa Il nuovo concept della casa di Ingolstadt si trasforma da crossback coupé a pick up in pochi secondi.

Definirlo in maniera unica e inequivocabile è piuttosto complesso. E non solo perché fa della trazione elettrica la sua vera vocazione. L’Audi Activesphere concept appena presentato dalla Casa dei quattro anelli è infatti tra i veicoli più rivoluzionari presentati nell’ultimo periodo.

Quarto concept della serie Sphere (i tre precedenti sono la roadster Skysphere, la sportback Grandsphere e lo space concept Urbansphere), l’Activesphere è letteralmente in grado di cambiare volto semplicemente premendo un pulsante. Il nuovo concept della Casa di Ingolstadt è infatti in grado di trasformarsi da crossover coupé a pickup nel giro di pochi secondi. Una capacità di adattamento e trasformazione degna di un camaleonte, che si coniuga alla perfezione con gli innovativi sistemi di guida autonoma, la trazione quattro elettrica e la ricarica rapida. Un concentrato di novità che ci permette di fare un salto nel futuro del mondo dell’automotive.

Una vettura trasformista

Esposta in anteprima mondiale il prossimo 5 febbraio in quel di Cortina d’Ampezzo e progettata presso l’Audi Design Studio di Malibu, l’Activesphere concept è una versatile crossover coupé lunga 498 cm, larga 207 cm, alta 160, con un passo di 297 cm. Nei piani di Audi, il quarto concept della serie Sphere dovrebbe rappresentare la vettura per il tempo libero del futuro.

Capace di regalare diverse soddisfazioni sull’asfalto, grazie alla trazione quattro elettrica e alla possibilità di alzare la vettura dal terreno, può destreggiarsi agevolmente anche nell’off-road. Basta poi premere un pulsante per scoprire il pianale di carico e trasformare così l’Activesphere in un pick-up che può trasportare due e-bike o attrezzatura sportiva di ogni genere.

Fonte: comunicato stampa

Tanta tecnologia a bordo

Le novità che il quarto concept della serie Sphere porta con sé non sono limitate alla sola carrozzeria. Anche all’interno dell’abitacolo, infatti, l’Activesphere fa della versatilità e dell’innovazione i suoi cavalli di battaglia.

Il nuovo sistema Audi Dimension sfrutta la mixed reality per mostrare informazioni aggiornate sul traffico e sull’auto direttamente nel campo visivo di chi si trova dietro al volante. Sarà sufficiente indossare gli occhiali in dotazione per visualizzare le indicazioni del navigatore, velocità e molte altre informazioni ancora.

E quando non si ha troppa voglia di guidare, sarà sufficiente attivare gli innovativi sistemi di guida autonoma per affidarsi ai computer di bordo e godersi il panorama in pieno relax. Il sistema di guida concepito dai tecnici Audi, infatti, non richiede la benché minima interazione: una volta attivato il “pilota automatico”, il volante si ritrae all’interno della plancia, per regalare ancora più spazio all’interno dell’abitacolo.

L’elettrica del futuro, il futuro dell’elettrico

La versatilità e la capacità di adattarsi alle occasioni più disparate non sono l’unica grande novità che l’Audi Activesphere concept porta con sé. Il prototipo che la casa di Ingolstadt presenterà all’ombra delle Dolomiti è infatti basato sulla piattaforma elettrica PPE (acronimo di Premium Platform Electric),sviluppata in collaborazione con Porsche e pensata per i modelli elettrici di alta gamma.

Grazie a un impianto a 800 Volt, la Activesphere potrà essere ricaricata fino a 270 kW in corrente continua, assicurando così tempi di ricarica estremamente contenuti. Il battery pack da 100 kWh e 600 chilometri di autonomia alimenterà due motori elettrici: uno montato sull’asse posteriore e uno montato sull’asse anteriore. Un powertrain versatile e potente, capace di sviluppare fino a 442 cavalli di potenza e una coppia di 700 Nm.