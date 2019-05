Debutta una nuova versione speciale di Jeep Renegade in Spagna

editato in: da

Jeep Renegade è una delle auto di maggiore successo a livello internazionale oggi, un crossover molto amato dal pubblico.

Sono tanti gli automobilisti in Europa che hanno scelto, e continuano a scegliere, questo tipo di vettura oggi. Bella esteticamente, comoda e spaziosa, tecnologica e abile nei percorsi offroad. Un suv compatto di ultima generazione, apprezzato per le sue peculiarità uniche, che oggi si rinnova sul mercato automobilistico spagnolo. È stato appena reso noto infatti l’annuncio che verrà lanciata una nuova edizione di Jeep Renegade nella penisola, denominata Change The Way. Un modello inedito che vuole introdurre dei nuovi equipaggiamenti e che vuole soprattutto stupire la clientela interessata, grazie anche al conveniente prezzo di partenza.

Dal punto di vista della motorizzazione, vedremo il nuovo modello nelle varianti 1.6 diesel e 1.0 benzina, i motori saranno abbinati al cambio manuale a sei rapporti e alla trazione integrale. La nuova Jeep Renegade Change The Way ha aggiunto un’innovativa serie di optional per tutti gli interessati, tra cui il cruise control, i cerchi in lega da 16’’, il sistema di Infotainment UConnect con display touch da 7’’ e supporto sia per Apple CarPlay che per Android Auto, sei airbag e due opzioni di colore, i clienti potranno scegliere tra il Solid Black e l’Alpine White. Nuovi anche il climatizzatore automatico bizona, i vari badge Change The Way che sono stati inseriti sull’auto, i vetri posteriori oscurati e i sensori di parcheggio posteriori.

La nuova Jeep Renegade Change The Way proposta per il mercato spagnolo avrà un prezzo di partenza di 17.175 euro, molto più accessibile rispetto alle altre versioni. I modello speciale del suv infatti beneficia di un prezzo di lancio che fa risparmiare più di 3.000 euro.

Non possiamo dimenticare la serie infinita di successi di Jeep Renegade a livello internazionale, un’auto presentata ufficialmente nel 2015, che presto è diventata uno dei suv compatti più amati del brand. Lo scorso anno ha subito un restyling importante e continua ad essere una vettura iconica, un punto di riferimento per il segmento. Oggi Fca lancia questa nuova versione speciale Change The Way per stupire gli automobilisti spagnoli e attrarre la clientela.