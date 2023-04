Debutta a new York la nuova Jeep Wrangler

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

La nuova Jeep Wrangler 2024 è il veicolo più performante e conosciuto al mondo, nato da una storia leggendaria: una combinazione senza eguali di caratteristiche e capacità offroad, non manca l’autentico design Jeep, libertà open-air, propulsori avanzati, una dinamica superiore su strada e fuoristrada, dotazioni di sicurezza innovative e tecnologicamente avanzate.

Migliorano le prestazioni, come anche le tecnologie e i sistemi di sicurezza, ma il modello rimane sempre e comunque fedele alla formula Wrangler, per offrire la libertà di andare ovunque e di fare qualsiasi cosa.

Per il modello 2024, il marchio Jeep porta le capacità di Wrangler a nuovi livelli con il primo assale posteriore Dana full-float, un rapporto di trasmissione di 100:1, un nuovo verricello Warn di serie e una maggiore capacità di traino di 5.000 lb (2.267 kg).

Gli interni

Dando uno sguardo all’interno, è possibile affermare che i clienti della nuova Jeep Wrangler potranno godere di un comfort migliorato e di una maggiore sicurezza, grazie al nuovo abitacolo dotato di sedili anteriori regolabili, radio Uconnect 5 con touchscreen da 12,3 pollici e airbag laterali a tendina di serie, nella prima e nella seconda fila.

Christian Meunier, CEO del marchio Jeep, ha dichiarato: “Jeep Wrangler è l’epitome dell’eroe avventuroso, che incarna lo spirito e l’anima del brand. Dalla sua introduzione sul mercato, abbiamo venduto quasi 5 milioni di Wrangler in tutto il mondo, raggiungendo nuovi livelli di capacità offroad ad ogni nuova generazione. Oggi, alziamo ancora una volta il livello, combinando la Wrangler attualmente più performante con ancora più tecnologie, comfort e dotazioni di sicurezza. Si tratta di una combinazione senza compromessi, arricchita dalla libertà di scegliere tra quattro diverse motorizzazioni, tra cui la nostra versione 4xe elettrificata, il PHEV più venduto in America.”

Le caratteristiche vincenti

I modelli Rubicon aumentano ulteriormente le leggendarie capacità offroad di Wrangler, il nuovo modello Willys offre prestazioni superiori grazie agli pneumatici più grandi, a un’altezza da terra maggiore, a parafanghi alti e alla trazione aumentata.

L’iconica Wrangler presenta una nuova griglia frontale Seven Slots, un’antenna stealth integrata nel parabrezza, 10 nuovi design per i cerchi e diverse opzioni per i viaggi open-air in piena libertà, tra cui l’esclusivo tetto Sky One-Touch Powertop.

Due nuovi modelli ampliano l’impareggiabile gamma Wrangler:

Sport S 4xe, riduce al minimo il prezzo di ingresso per il PHEV più venduto in America;

Rubicon X, esalta la denominazione Rubicon con pneumatici da 35 pollici di serie (motorizzazioni automatiche da 2.0 e 3.6 litri), telecamera off-road integrata e paraurti in acciaio.

Jeep Wrangler 4xe continua a essere il PHEV più venduto in America. La grande novità del 2024 sarà la Wrangler 4xe con Jeep 4xe Power Box, che dispone di quattro prese da 120 V e 30 A di uscita totale per dare al pacco batteria la possibilità di alimentare i dispositivi esterni.

Entro la fine del 2025 invece vedremo l’intera gamma nordamericana del brand Jeep elettrificata. Entro il 2030, e Jeep ci mostra il suo grande percorso di elettrificazione, il 50% delle vendite del marchio degli USA sarà rappresentato da veicoli 100% elettrici. Le informazioni sono specifiche per gli Stati Uniti, le novità su Wrangler 2024 per il mercato italiano arriveranno invece a fine anno.