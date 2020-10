Debutta in Europa il camion ad idrogeno di Hyundai

editato in: da

Si tratta del primo camion elettrico a celle a combustibile al mondo prodotto in serie, Hyundai ha consegnato i primi modelli ai clienti in Svizzera, saranno 50 quelli che percorreranno le strade del Paese entro quest’anno.

La consegna di XCIENT Fuel Cell segna l’ingresso ufficiale dei veicoli commerciali Hyundai nel mercato europeo, importanti per l’espansione dell’azienda nei mercati commerciali nordamericani e cinesi. In Cheol Lee, Vice Presidente esecutivo e Capo della divisione Veicoli commerciali di Hyundai Motor, ha dichiarato: “La consegna di XCIENT Fuel Cell apre un nuovo capitolo nel settore dell’idrogeno di Hyundai, ma anche per l’uso dell’idrogeno da parte della comunità globale come fonte di energia pulita. La consegna apre infinite possibilità per una mobilità pulita. Annunciamo con orgoglio il nostro piano di espansione oltre l’Europa fino al Nord America e alla Cina, dove stiamo già facendo grandi progressi”.

La capacità di produzione del camion di Hyundai XCIENT Fuel Cell raggiungerà le 2.000 unità all’anno entro il 2021 per supportare la sua espansione in Europa, Stati Uniti e Cina. L’aumento della capacità sarà sostenuto da un investimento di 1,3 miliardi di dollari.

Negli Stati Uniti, Hyundai sta collaborando con i leader della logistica per fornire camion pesanti a celle a combustibile prodotti in serie. La Casa sta collaborando con le aziende per costruire una catena del valore dell’idrogeno completa che copre tutto, dalla produzione di idrogeno e le stazioni di ricarica all’assistenza e manutenzione. Entro il 2030, Hyundai prevede che più di 12.000 camion a celle a combustibile raggiungeranno le strade degli Stati Uniti.

Hyundai sta lavorando anche in Cina, dove mira a portare 1 milione di veicoli a idrogeno sulle strade entro il 2030. Per il lancio in Cina sono previsti tre camion elettrici a celle a combustibile, uno di medie dimensioni nel 2022, uno pesante tra un paio d’anni e un altro progettato strategicamente per il mercato cinese.

Una chiave per l’espansione globale di Hyundai dei camion a celle a combustibile sarà il successo del lancio di XCIENT Fuel Cell in Europa. I sette clienti che hanno ricevuto il primo lotto trasporteranno carichi utili di beni di consumo in tutta la Svizzera, emettendo solo vapore acqueo pulito.

Hyundai introdurrà un nuovo modello di XCIENT Fuel Cell nei prossimi anni, sarà caratterizzato da un assale elettrico e due sistemi di celle a combustibile da 200 kW. La nuova gamma di modelli includerà camion da carico 4×2 e 6×2 e trattori 4×2 in grado di coprire una parte significativa del principale mercato europeo dei camion pesanti. Questi modelli contribuiranno allo sforzo di sostituire i camion diesel che emettono sostanze inquinanti. Hyundai si è dedicata a sviluppare ulteriormente la tecnologia delle celle a combustibile e stabilire la catena di approvvigionamento per realizzare un’economia dell’idrogeno per un futuro migliore e più pulito.