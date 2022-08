Dallara Stradale, svelata la prima al mondo

È la prima a essere consegnata al mondo, stiamo parlando della meravigliosa e mozzafiato Dallara Stradale di Andrea Levy, direttore del Milano Monza Motor Show, dotato del nuovo speciale kit performante. E per essere presentata in anteprima mondiale è stato scelto l’Historic Minardi Day: l’auto è scesa in pista con il suo nuovo assetto.

Sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 sarà a Imola, tra i tornanti dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Durante il week end la Dallara Stradale della 777 Collection sarà la prima a montare l’esclusivo kit pista aero EXPerience creato da Dallara.

Il kit aero EXperience

La Dallara Stradale con il kit aero EXperience, che è dotato di louvers anteriori e di ala posteriore biplano, è in grado di sviluppare un carico aerodinamico di molto superiore al peso della vettura stessa, portando il rapporto peso/carico aerodinamico inferiore all’unità (peso: carico aerodinamico <1), andando quindi a migliorare le performance, ma anche l’efficienza e il balance.

L’Historic Minardi Day sarà anche una grandiosa occasione per mostrare la nuova livrea della Dallara Stradale 777, un omaggio all’epico soprasso compiuto dal noto pilota Alex Zanardi su Bryan Herta a Laguna Seca. Parliamo di una gara storica ormai avvenuta più di 25 anni fa, l’8 settembre del 1996, durante il campionato mondiale Indy, con il quale il pilota bolognese conquistò l’America. Una manovra impossibile all’ultimo giro, nella doppia curva denominata il Cavatappi, che viene ricordata con il nome “The Pass” e che ha consegnato alla storia i colori della Reynolds vincitrice di quella gara leggendaria.

Dallara Stradale: omaggio al “The Pass”

La Dallara Stradale di Andrea Levy ricorderà The Pass a ogni giro e a ogni curva grazie al codice QR sulla livrea che rimanderà direttamente a un video originale del sorpasso di Laguna Seca.

La livrea Tributo Zanardi è stata realizzata da Wrap.it, società con sedi a Milano, Genova, Levante Ligure e Porto turistico di Lavagna, specializzata da 15 anni nel wrapping nautico, automotive e di interior/exterior design.

Prestazioni da urlo

Il cuore di questa Dallara Stradale è un vero motore da corsa. La versione EXP monta infatti un 2.3 4 cilindri turbo di origine Ford in grado di sprigionare 500 CV di potenza e 700 Nm di coppia erogati a 4.000 giri.

Fonte: Ufficio Stampa 777 Club

Il telaio dell’auto è in carbonio e la vettura si presenta completamente priva di tetto e parabrezza: questo ha permesso di contenere il peso e l’auto infatti arriva a soli 890 kg, con un rapporto peso/potenza di 1,78 kg/CV. Grazie al kit aerodinamico EXperience di cui abbiamo parlato prima, è molto probabile che le potenzialità della Dallara Stradale che apparirà in anteprima mondiale al pubblico domani siano ancora più estreme e si avvicinino sempre più a quelle di una vera e propria vettura da corsa. Staremo a vedere.

La livrea speciale

Come accennato, la livrea è un tributo ad Alessandro Zanardi. Per l’occasione infatti la Stradale della 777 Collection ha cambiato colore, passando dal giallo della variante originale alla variante wrappata in rosso con particolari e finiture gialle, proprio a ricordare la monoposto della Formula CART del team Chip Ganassi Racing che Zanardi portò in gara a Laguna Seca nel 1996. Sul frontale si legge il numero 4 seguito da “Tributo Alex Zanardi The Pass”.