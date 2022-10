Dalla Cina il nuovo SUV compatto con 400 km di autonomia

Fonte: Ufficio Stampa Il nuovo SUV elettrico Coupé Aiways U6

Arriva dalla Cina l’alternativa elettrica nel segmento dei SUV compatti: stiamo parlando del nuovo Aiways U6 SUV Coupé. Il suo design sicuro e dinamico colpisce per aerodinamicità e, insieme al gruppo propulsore AI-PT sviluppato dalla Casa, assicura la massima efficienza: con 160 kW di potenza, garantisce un’eccezionale dinamica di guida.

Ottime anche le caratteristiche che riguardando l’equipaggiamento standard della vettura e la connettività. A partire da oggi 21 ottobre 2022, e in vista della fase di pre-lancio che arriverà verso la fine dell’anno, sarà possibile esprimere il proprio interesse per il nuovo Aiways U6 SUV Coupé direttamente sul sito.

Marco Saltalamacchia, Executive Vice President & CEO del Gruppo Koelliker, ha dichiarato: “La crescita di Aiways ci dà molta fiducia per le prospettive sul mercato italiano: è la conferma della visione innovatrice che abbiamo avuto già dal primo impatto con il brand. La sua crescente popolarità, accompagnata da impressioni e giudizi positivi riscontrati nei riguardi della U5, ci danno tutte le conferme necessarie per continuare a investire su questo brand e sull’arrivo della U6: un SUV Coupé sportivo, elegante e all’avanguardia, in particolare negli aspetti tecnologici, di stile e di sostenibilità”.

Il design del nuovo SUV U6

Oggi i nuovi SUV Coupé elettrici presentano soluzioni tecniche totalmente nuove, che hanno un impatto molto positivo anche sulle proporzioni del veicolo. Aiways è riuscita ad aggiudicarsi l’attenzione del pubblico in soli 4 anni, sfruttando il vantaggio di essere una realtà giovane, snella e innovativa. Grazie a questo, sviluppa e produce auto a zero emissioni, con risultati tecnologici ed estetici che rivoluzionano il concetto che abbiamo oggi di mobilità quotidiana.

Oltre ai vantaggi funzionali dovuti agli interni spaziosi, le ampie superfici laterali della carrozzeria del SUV Coupé aprono a nuove soluzioni di design. Per esempio i fianchi della carrozzeria anteriore e posteriore sono stati usati dal team di designer per evidenziare il carattere muscolare del mezzo. Il parabrezza leggermente inclinato e i montanti affusolati confluiscono nella parte superiore nera dalla curvatura morbida, facendo apparire l’U6 elegante. Il tetto, realizzato in gran parte con vetro colorato, è il più resistente dell’industria auto oggi. Il design ha dato vita a un SUV Coupé tecnologicamente innovativo e dal carattere sportivo.

Gli interni di Aiways U6

Gli interni di Aiways U6 aprono un nuovo capitolo del design automobilistico. Il passo lungo del veicolo dona una sensazione di spaziosità unica e generosa, così i progettisti di Aiways hanno dato vita a un abitacolo ricco di stile. Il cruscotto diventa un importante elemento di stile e il display centrale da 14,6” cattura l’attenzione. Il quadro dietro il volante è perfettamente integrato nella struttura di supporto orientata orizzontalmente che sottolinea la larghezza del veicolo.

Il SUV Coupé si propone sul mercato come un innovativo veicolo elettrico a batteria dalla lunga autonomia e si contraddistingue per il suo aspetto elegante e sportivo, e per la sua tecnologia sofisticata. Con un peso di soli 1.790 kg, il leggero Sport Utility Vehicle si ritaglia un’ottima posizione nel segmento delle auto full electric disponibili sul mercato.

Il motore

Riuscire a sfruttare al meglio l’energia è l’obiettivo primario del team di ricerca e sviluppo di Aiways a Shanghai. Con il motore elettrico del SUV U5 (listino prezzi), Aiways si era fatta riconoscere per le prestazioni straordinarie, tra cui l’autonomia di 400 km. La nuova unità, particolarmente potente – 16.000 giri al minuto, superiore a circa il 25% rispetto a vetture analoghe – è ancora più compatta e leggera grazie all’ampio spettro di velocità utilizzabili. Per il suo motore elettrico, Aiways ha risparmiato ben il 15% di peso. Nel SUV Coupé Aiways U6, l’aumento delle prestazioni e il miglioramento della coppia massima sono immediatamente evidenti: solo 6,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Un dato tra i migliori del segmento.

Dopo l’U5 e arriva quindi il nuovo SUV Coupé U6, che sarà disponibile sul mercato europeo dalla fine del 2022.

La Casa ha intenzione di lanciare un nuovo modello ogni anno.