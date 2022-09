Dacia svela un inedito concept all’aria aperta

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Dacia presenta la concept car MANIFESTO

Dacia lancia il concept MANIFESTO, attraverso il quale riafferma con forza la sua visione di auto essenziale, cool, robusta, accessibile ed ecologicamente performante. Un vero e proprio laboratorio di idee, da cui nasce un veicolo connesso con la natura, rispettoso dell’ambiente e arricchito da tante innovazioni, di cui alcune si ritroveranno nei futuri veicoli della gamma Dacia.

Il nuovo concept rappresenta l’obiettivo della Casa di accompagnare i suoi clienti sempre più appassionati di attività outdoor, sviluppando anche i valori e le qualità che hanno decretato il successo dei veicoli del brand. Non è un modello che annuncia come saranno le auto del futuro di Dacia.

Dacia MANIFESTO: la nuova creatura essenziale ma cool

Una vettura che ridefinisce l’essenziale, offrendo un’esperienza sempre più semplice e autentica. Niente filtro tra passeggeri e ambiente, infatti non esistono porte, finestrini, parabrezza. Chi viaggia su MANIFESTO è totalmente immerso nella natura. E per le attività all’aria aperta, cosa c’è di meglio di un piano di lavoro che può svolgere molteplici funzioni, invece del portellone posteriore?

I passeggeri possono stare vicini alla natura, rimanendo comunque connessi ai servizi offerti dallo smartphone: semplice, performante ed economico, l’approccio Bring your Own Device di Dacia permette di integrare perfettamente lo smartphone alla plancia e al computer di bordo. Un’altra innovazione molto importante, che presto troveremo anche sulle altre auto di Dacia, è YouClip, un sistema che consente di fissare con facilità una serie di accessori utili e modulabili. E infine è previsto un unico faro anteriore, che basta per illuminare bene; è estraibile e si trasforma in una torcia molto potente.

Dacia è affidabile, robusta ma anche “all’aria aperta”

Le auto di Dacia oggi sono apprezzate per la loro affidabilità e robustezza. Duster, Jogger e Sandero Stepway sono inoltre in grado di accompagnare i clienti nelle loro attività outdoor. MANIFESTO esalta al meglio queste qualità, trasformando l’auto in un vero e proprio anello di congiunzione tra uomo e natura.

La nuova concept car di Dacia rispetta i principi dell’outdoor con trazione integrale, altezza libera dal suolo molto generosa, ruote di grandi dimensioni e carrozzeria in grado di resistere ai terreni più difficili. È inoltre una vettura waterproof, gli interni sono lavabili con un semplice getto d’acqua. Il rivestimento dei sedili è amovibile, e diventa in pochi secondi un comodo sacco a pelo. La batteria estraibile fornisce elettricità con una presa domestica.

Dacia MANIFESTO, il nuovo mezzo ecosostenibile

Dacia lancia la concept car mostrando la sua visione di un veicolo che riduce al minimo l’impronta ambientale. Compatto e leggero, diminuisce il suo consumo energetico. Una ricerca di efficienza applicata da tempo alla gamma Dacia, come su Jogger 7 posti, 300 kg più leggero rispetto ai veicoli concorrenti. La carrozzeria è realizzata principalmente in plastica riciclata.

Anche gli interni del concept Dacia MANIFESTO sono stati allestiti con materiali naturali, come il sughero, che riveste la plancia. Anche in questo caso, come in tutte le ultime vetture che fanno parte della gamma Dacia, le cromature decorative sono scomparse. Altro elemento innovativo? Gli pneumatici airless, che puntano all’ecologia e al risparmio. L’idea di fondo è la durabilità: non si possono forare e si mantengono per tutta la durata di vita del veicolo. Un mezzo alternativo, insomma, che rispetta l’ambiente, che è essenziale ma anche cool e divertente.