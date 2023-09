Fonte: Ufficio Stampa Dacia Numeri da record per la Dacia Sandero

La Dacia Sandero è un successo e oramai rappresenta un riferimento assoluto del mercato europeo. Fin dal suo debutto, avvenuto nel 2008, con la versione Stepway arrivata l’anno dopo, la vettura di casa Dacia è subito salita alla ribalta grazie alle sue capacità e al suo ottimo rapporto qualità/prezzo.

Oggi, con la terza generazione, la Sandero è sempre di più scelta dagli automobilisti europei come veicolo di riferimento per i propri spostamenti quotidiani. In particolare, sono i clienti privati a premiare il modello di Dacia.

A garantire la crescita della Sandero è il nuovo allestimento top di gamma Extreme che, nel primo trimestre di lancio, ha già raggiunto quota 3.500 ordini, confermando le potenzialità della vettura, in grado di attirare i clienti non solo per il prezzo accessibile ma anche grazie a tanti contenuti.

Un’auto di successo

La Dacia Sandero è un modello di successo e la conferma arriva dai dati di vendita, che in più occasioni hanno decretato la vettura di Dacia come la più venduta su base mensile in Europa. In particolare, è tra i clienti privati che si registra il successo più significativo.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, Dacia ha raccolto numeri davvero importanti. La Sandero è l’auto più venduta ai clienti privati europei dal 2017. Gli automobilisti, quindi, scelgono il modello grazie alla sua completezza e versatilità.

C’è da sottolineare, inoltre, il successo della Sandero Stepway. Come confermato dalla Casa, infatti, questa versione è protagonista delle vendite con una quota del 66% del totale delle unità vendute che certifica l’apprezzamento da parte della clientela privata per il modello “rialzato”.

Si tratta di numeri importanti che confermano il ruolo da protagonista della Stepway per la gamma Dacia. Gli automobilisti europei guardano con sempre maggiore interesse a questa versione che, oramai, è un elemento centrale della gamma della Casa.

Tanti punti di forza

La Sandero Stepway, anno dopo anno, è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista sul mercato europeo, proponendo una gamma ricca e con tanti elementi in grado di convincere la clientela privata, come chiarito dai dati di vendita.

Riprendendo il design del mondo crossover, con un’altezza da terra rialzata a 174 mm (+41 mm rispetto alla Sandero, grazie anche al diametro maggiorato degli pneumatici), la vettura presenta anche una serie di personalizzazioni esclusive che esaltano lo stile outdoor.

Le barre sul tetto rendono la Stepway un modello modulare, in grado di garantire un portapacchi con una capacità di carico fino a 80 chilogrammi. All’interno dell’abitacolo c’è il sistema Media Control, con lo smartphone che viene posizionato in un apposito alloggiamento davanti al conducente, diventando un sistema multimediale grazie all’app Dacia Media Control.

Al top della gamma, inoltre, c’è la versione Extreme che mette a disposizione della Dacia Sandero Stepway sia un look outdoor che una dotazione di serie ricca e completa, con colorazioni e finiture inedite. Con l’offerta UP&GO, la Extreme diventa ancora più ricca.

Per i clienti c’è la motorizzazione Eco-G da 100 CV oltre che con il benzina da 110 CV. Di serie, inoltre, c’è un equipaggiamento completo che comprende il Media Nav 8’’, freno a mano elettrico, sensori di parcheggio anteriori e il blind spot warning.

Nel corso del secondo trimestre del 2023, inoltre, le versioni Extreme e Extreme UP del modello di casa Dacia sono state scelte da quasi il 20% della clientela che ha acquistato la Sandero, confermandosi un riferimento importante della gamma del brand. Il modello, quindi, non attrare solo per il prezzo accessibile ma anche per contenuti in linea con le esigenze della clientela.